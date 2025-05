Raphinha no se corta y carga contra Xavi Hernández: "No confiaba en mí. Jugaba cuando no había otro"

Raphinha es otro en este Barça que ha ganado la Copa del Rey, es líder de La Liga y está a un paso de alcanzar la final de la Champions. El brasileño, autor de 31 goles y 25 asistencias, se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Hansi Flick, quien ha sabido maximizar su potencial sobre el césped.

Comparado con su etapa bajo el mando de Xavi Hernández, su presente no tiene nada que ver. "Sentí que Xavi y su cuerpo técnico no confiaban lo suficiente en mí", confesó en el canal de YouTube de la periodista Isabela Pagliari, donde repasó sin tapujos su experiencia durante sus primeros años con el equipo.

El atacante admitió que intentó varias veces acercar posturas con el extécnico azulgrana, sin obtener respuesta. "A veces lo hacía todo en 60 minutos, pero él me sustituía. Intenté arreglar mi situación, hablé mucho con él, pero no hubo cambios. Él tenía su propia forma de pensar".

🔵🔴 Raphinha, sobre Xavi Hernández



😱 “Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí"



😡 “Cuando había otro que podía jugar en mi lugar, lo hacía sin pensar"



Además, explicó su frustración por sentirse un recurso antes que una pieza fundamental: "Cuando no había otro, yo estaba allí, y jugaba 90 minutos. Y lo daba todo, resolvía partidos. Pero cuando había otro que podía estar en mi posición, le ponía a él sin pensar".

Y siguió: "Hay un video icónico en el que exploto al llegar al banquillo y golpeo el asiento. Creo que fue en el partido contra el Manchester United, donde lo hice muy bien, marqué un gol y di una asistencia. Creo que íbamos 2-2 y me quitó. Acababa de crear una ocasión muy clara. Me sentía cómodo y estaba jugando muy bien. Y el primer cambio fui yo. Cuando lo vi, no me lo podía creer".

Frente a ese desencuentro, la referencia al técnico actual es evidente: el entrenador germano le brindó la confianza que necesitaba desde el primer día, llamándole incluso durante la Copa América para asegurarle su protagonismo. "Se preocupa por los jugadores", valoró el extremo, que ha triplicado sus cifras respecto a su etapa anterior.

Con Xavi, disputó 37 partidos, 25 de ellos como titular, acumulando 1.949 minutos. Bajo la batuta de Flick, ha jugado 52 encuentros con 48 arranques de salida, totalizando 4.205 minutos y elevando su cosecha goleadora de 10 a 31 dianas.

¿Candidato al Balón de Oro?

Otro de los momentos destacados de la charla fue su valoración sobre la candidatura al Balón de Oro. "Para mí estar ya es una victoria", afirmó con satisfacción. Al ser preguntado por sus favoritos, confeccionó su particular lista: "Mira, Lamine el primero, Salah, Mbappé también... Pedri para mí es uno de los mejores jugadores del mundo, con diferencia, pero desgraciadamente no está colocado al nivel que tiene, y el fútbol actual son números. Vini para mí siempre es candidato, aunque esté con números algo por debajo del año pasado, y claro Rodrygo podría ser considerado".

Además, calificó su temporada con un 7.5, un número que refleja ambición y prudencia a partes iguales. Consciente de su evolución, el delantero espera mantener la racha hasta el final de la campaña, donde su rendimiento podría sellar definitivamente su estatus entre los mejores del mundo.