Hansi Flick quita presión a sus jugadores antes de visitar al Inter: "Tienen que disfrutar y mostrarán lo buenos que son"

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de las semifinales de la Champions frente al Inter de Milán. El técnico alemán habló de los puntos fuertes de los italianos, de los suyos y los aspectos a mejorar de cara al choque.

Se encargó también de confirmar la presencia de Lewandowski en el banquillo a la espera de poder salir en la segunda parte. El polaco viene de una lesión y será de nuevo Ferran Torres quien ocupe la punta de lanza del ataque culé.

Flick, consciente de la juventud e inexperiencia de su equipo, quiso quitar presión a sus jugadores animándoles a "disfrutar con los compañeros y demostrar lo buenos que son".

Gestionar la "fiesta" del vestuario

"¿Cree que debería meter más presión? (Risas). Para mí, la verdad es que, cuando empezamos la temporada, nadie tenía ni idea de lo que íbamos a conseguir. Hemos ganado dos títulos, ahora son semanas importantes y, cuando juegas a este nivel, siempre es así. Lo que quiero ver del vestuario es que aprecie y disfrute todo esto y que pueda demostrar y enseñar lo bien que podemos jugar. Quiero que se sientan orgullosos del equipo. Queremos disfrutar de cómo jugamos al fútbol. Estoy muy contento de entrenar a este equipo".

Dumfries

Estado de Lewandowski

"Quiero que todo vaya bien. Él se siente bien, mucho mejor de lo que esperábamos y está listo para estar en el banquillo. Cuando le necesitemos, recurriremos a él".

Lewandowski, se duele en el suelo contra el Celta. REUTERS

Lamine Yamal

"Supongo que ya me conocerán, ya llevo aquí ocho meses y, para mí, el equipo es muy importante. Evidentemente, tenemos jugadores que son excepcionales y Lamine es uno de ellos, es un genio. Es increíble y está en el momento adecuado. El partido del miércoles fue increíble de ver. Él tiene que enseñar su potencial. Nuestro objetivo ahora es alcanzar la final y quiero a mis jugadores al máximo nivel".

Importancia de la experiencia

"Hemos conseguido dos títulos en esta temporada. Los jugadores mejoran con este tipo de partidos y para mí es la mejor manera de mejorar. El partido no tiene que ser una presión. Estamos en la semifinal de la Champions League y tenemos que disfrutar y disfrutar con los compañeros. Y demostrar lo buenos que somos. No nos tenemos que rendir".

Sistema de cuatro centrales

"Las lesiones no se pueden cambiar. No estoy feliz con las lesiones, pero no lo puedo cambiar, tengo que jugar con esta situación. Creo que las posiciones con Balde son importantes. Gerard, Héctor o Ronald también son importantes y nos ayudarán".

Virtudes del Inter

"El pasado miércoles aprovecharon muy bien las oportunidades. Son un equipo muy experimentado, muy fuerte y les encanta jugar al fútbol. También son muy difíciles de defender. Mañana, todos los jugadores tendrán que estar atentos en defensa".

Mensaje motivacional

"Bueno, ya lo he dicho anteriormente: ellos tienen que disfrutar del partido. Tienen que disfrutar de jugar una semifinal contra el Inter. Quiero que jueguen sin tener la presión encima, tenemos que disfrutarlo. Así es como veo a mi equipo: están muy bien conectados, hay muy buena dinámica, jugamos un fútbol fantástico y tenemos que enseñarlo mañana".

Visualización del partido

"Creo que el Inter adaptará el juego al igual que lo vamos a hacer nosotros. Espero que lo podamos hacer lo mejor posible. Al fin y al cabo, los dos equipos quieren jugar la final y cada uno tiene su estilo. Pero es importante que nos adaptemos. Tienen jugadores fantásticos, saben jugar de la mejor forma posible y tenemos que pararlo".

Talento o táctica

"El fútbol es muy complejo y tiene que ver con todo. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta: los jugadores, el plan de juego, los cambios... pero los jugadores tienen que mostrar en el campo lo buenos que son".

Evitar córners

"Bueno, podría ser una buena idea. También hemos hablado con los jugadores sobre el tema. Saben lo que tienen que hacer y esperemos que vaya todo bien".