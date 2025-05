El penalti y la roja que hicieron estallar de indignación al Athletic: esto dice el reglamento sobre la polémica acción

El Athletic Club dijo este jueves prácticamente adiós a sus opciones de obtener el billete a la final de la Europa League que se disputará en San Mamés después de caer en su feudo por 0-3 frente al Manchester United. Necesitará una proeza en Old Trafford, pero su situación es muy delicada.

Fue un jarro de agua fría para la parroquia rojiblanca y los pupilos de Ernesto Valverde. Respetaban la historia del rival que tenían enfrente, pero en ningún caso se podrían imaginar que en apenas 45 minutos saltara por los aires toda la eliminatoria.

Un lapso de 15' minutos, del 30' al 45', que fueron una auténtica pesadilla para los vascos. Primero por el gol de Casemiro, pero especialmente por una acción en el 32' que acabó con un penalti a favor de los ingleses y la expulsión de Vivian. Un golpe del que el Athletic fue incapaz de reponerse.

El árbitro, tras consultar al VAR, señaló penalti y expulsión de Vivian tras esta acción. #UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/9HFdPJBcFb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 1, 2025

La acción generó muchas dudas tanto en la afición como en los propios futbolistas. Vivian impidió rematar un centro lateral a Hojlund agarrándole por detrás. El árbitro no señaló nada, pero acabó acudiendo al monitor del VAR para revisar la acción. Estuvo un tiempo visualizando la acción y acabó señalando el peor castigo posible: penalti y roja.

Vivian no se lo podía creer. Tampoco sus compañeros que protestaron con vehemencia al colegiado. Yuri vio también la tarjeta amarilla por protestar. Sin embargo, la discusión no se puede generar sobre si es roja o no. La única polémica reside en si el contacto es suficiente para pitar penalti.

Hace ya unos años que la UEFA eliminó la regla del doble castigo. En este caso, Espen Eskas interpretó que la acción era punible de pena máxima por lo que sí o sí debía mostrarle la roja a Vivian al cometer una falta sin intención de jugar el balón.

Las quejas del Athletic

Llegó el 0-2 de Bruno Fernandes desde los 11 metros y el portugués puso la puntilla justo al borde del descanso. El árbitro mandó a los futbolistas al túnel de vestuarios y fue ahí cuando Iñaki Williams y otros compañeros se acercaron al noruego pidiéndole explicaciones.

No se quejaron únicamente de la roja sino también de una mano de Garnacho en el inicio de la jugada que podría haber anulado todo lo ocurrido posteriormente.

😤 "Antes del penalti hay una mano de Garnacho. Y luego es un forcejeo de Vivian... Esto es fútbol"



"Tampoco hemos estado muy lucidos", @Williaaams45.#UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Jqco79Tvll — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 1, 2025

Tras el partido, el mayor de los Williams habló sobre la acción: "Nosotros venimos a hacer nuestro mejor trabajo. Ellos también. En mi opinión hay jugadas que me generan dudas. El penalti viene de una mano previa de Garnacho. El árbitro no la ve y el linier tampoco. Es un forcejeo de Vivian. Esto es fútbol. Al mínimo contacto el delantero se deja caer y tenemos la mala suerte de que lo haya pitado".

Al Athletic no le queda otra que prepararse para intentar remontar en Old Trafford el próximo jueves y el capitán se mostró con confianza para lograrlo: "No hay que poner excusas. Tenemos un 0-3, pero somos csapaces de poder remontarlo. Ya vimos que el Lyon en su campo les puso en muchos problemas y vamos a ir a Mánchester a darlo todo".