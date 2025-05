Ni paella ni tortilla, esta es la comida favorita de Mbappé en España: "Desde que estoy aquí busco dónde comerlo"

Más bien poco o nada tiene que ver el estado anímico en el que se encuentra Kylian Mbappé con respecto a sus primeros meses en el Real Madrid. El francés es feliz y así lo manifiesta cuando habla del club de sus sueños. La espera ha sido larga, pero una vez que ha conseguido enfundarse la camiseta blanca, no tiene otro deseo más allá de ganar títulos para devolver todo el cariño recibido por este club.

Desde su llegada a la capital de España ha tratado de ser uno más de la población española al preocuparse por conocer el idioma, la cultura y la gastronomía. En el amplio abanico de suculentos alimentos que hay en el territorio nacional, Mbappé se queda con uno: el jamón.

El francés nunca ha ocultado sus gustos por las carnes, de hecho le gusta frecuentar algunos asadores de leña cuando, aunque no todas las veces que le gustaría dada la exigencia física del Real Madrid; sin embargo, por encima de la paella, la tortilla o el cocido, se encuentra el jamón para el delantero galo.

En el canal de YouTube de Ibai Llanos, el 'streamer' le hace entrega de una caja misteriosa con una gran variedad de objetos entre los que se encuentran un sobre de jamón y un queso. "La combinación me encanta. Desde que he llegado a España intento buscar los sitios para comer jamón", reconoció entusiasmado el francés.

Desde hace años el francés se estuvo preparando para su llegada al Real Madrid y es por ese motivo por el que a los 15 años comenzó a estudiar español, consciente de que podría ser clave para cumplir su sueño. "Quería estar listo. Cuando llegas a un país nuevo, debes aprender su idioma", explicó en la entrevista concedida a Ana Pastor.

Su idilio con el Real Madrid

La primera toma de contacto de Kylian Mbappé con el Real Madrid se produjo cuando tan solo tenía 12 ó 13 años. El francés completó un entrenamiento bajo la supervisión de quien ha sido siempre su mayor referente, Zinedine Zidane.

'Zizou' ya aconsejó al club fichar a este joven chico de Bondy, sin embargo en una decisión nada sencilla, su familia fue quien decidió lo mejor para él. "Disfruté vestir la camiseta en ese entrenamiento. Al final sabía que iba a volver ahí. Hubo posibilidades de quedarme, pero no se pudo por mi familia. No me podía venir solo y creo que fue una buena decisión porque no estaba listo para salir con 12-13 años", reconocía Mbappé.

"Quise jugar en el Real Madrid y por eso aprendí español. Fue un sueño y lo es todos los días, por eso quiero disfrutarlo al máximo. Me hice del Madrid por Zidane, era fan de Zizou y él estaba en el mejor club del mundo. El Real Madrid tiene un aura que otros equipos no tienen y eso es algo que se siente. Siempre veía los partidos del Madrid y era un sueño, después un objetivo y ahora una realidad".