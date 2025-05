Hansi Flick confirma el regreso de Ter Stegen y da pistas sobre el físico de Lewandowski: "Puede volver contra el Inter"

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la víspera del encuentro de la jornada 34 de La Liga entre el Real Valladolid y el FC Barcelona. Un duelo para el que el técnico alemán anunció la vuelta de Ter Stegen siete meses después.

Del mismo modo, el entrenador azulgrana afirmó que este sábado se verán rotaciones pensando en el martes contra el Inter de Milán, pero no quiso restar importancia al partido contra el colista de la competición.

Flick habló también de Lamine Yamal. Halagó su nivel, pero admitió que todavía le queda mucho camino por delante. "Cuando eres capaz de jugar a ese nivel tienes que saber mantenerlo, no se trata solo de demostrarlo en un partido, él lo sabe. Sabe que no solo necesita el talento, sino también el trabajo", dijo Flick.

Planteamiento ante Valladolid

"Nuestro trabajo es volver a LaLiga, que es la competición más importante, ganar LaLiga es ganar el título más honesto porque tienes que jugar toda la temporada al máximo nivel. Ahora mismo están en Primera y hay que tenerles respeto. Durante la primera parte de la temporada sufrimos mucho contra Las Palmas y Leganés. Sabemos lo importantes que son estos partidos".

Rotaciones

"Creo que el partido contra el Inter nos demuestra que jugadores como Koundé estaban cargados y por eso acabó lesionado. Tenemos que centrarnos en la opinión de los médicos y ver quién necesita descansar. Tenemos unos partidos importantes por delante, nos ocuparemos de eso. Habrá rotaciones, por supuesto".

Descanso sin viajar

"No, todos los que puedan jugar viajarán con nosotros. Todos necesitamos la energía positiva del resto de jugadores".

Ter Stegen

"Sí, volverá mañana".

Lamine, con los pies en el suelo

"Cuando eres capaz de jugar a ese nivel tienes que saber mantenerlo, no se trata solo de demostrarlo en un partido, él lo sabe. Sabe que no solo necesita el talento, sino también el trabajo. Cuando quieres llegar el nivel Ronaldo o Messi, tienes que mantener la calma y luego ver lo que pasa. Estamos muy contentos de que esté a este nivel con tan solo 17 años, pero sabemos que tiene que trabajar duro para estabilizarse a este nivel e incluso mejorar. Esto no acaba aquí".

Peligrosidad del Valladolid

"Siempre pienso en lo que diría si fuera el entrenador del rival. Para ellos es fantástico poder jugar ahora contra el Madrid, el Barça, el Atlético... porque tienen la posibilidad de demostrar su valía y demostrar lo buenos que son. Hay que salir de la misma manera que el miércoles".

Balde, Casadó y Lewandowski

Tenemos que esperar, van por buen camino pero hay que esperar. Hoy hemos tenido a Casadó otra vez en el rondo pero sigue trabajando y entrenando. No digo que vaya por delante de los demás, Lewandowski está también recuperándose, al igual que Balde. Quizás los necesitemos más adelante.

Lewandowski, se duele en el suelo contra el Celta. REUTERS

Muchos goles encajados

"Mucha gente piensa que es arriesgado como jugamos, lo leo en los titulares hasta en Alemania. Pero si miras a los otros equipos, por ejemplo el Madrid, creo que también ha recibido muchos goles y no hay tanta diferencia. Sin embargo, nosotros hemos marcado muchos más. Puede resultar arriesgado, pero a mí me encanta cómo jugamos, me encanta nuestro estilo. Tenemos que jugar bien organizados como un equipo".

Once contra el Inter de Milán

"No, puede cambiar mucho en función del partido de mañana, claro. Como entrenador tienes que pensar en los próximos partidos pero vivo en el presente. Y mañana tenemos que ganar este partido. Por supuesto, si pasa algo especial puede afectar al siguiente partido pero no lo sé ahora mismo. Podría cambiar".

Problemas a balón parado

"Creo que podemos defender mucho mejor, no solo se trata de la altura, sino cómo lo tapas, cómo estás en las situaciones de uno contra uno. Contra el Inter, ellos también recibieron goles y son muy altos, no creo que dependa de la estatura. Es importante también estar atentos en los córners. Tenemos que responsabilizarnos cada uno de nuestros jugadores y errores".

Ter Stegen, titular en Liga

"No, creo que para los porteros es bueno rotar. Es bueno para Szczęsny descansar y recuperarse. Ter Stegen está muy bien en los entrenos. Puede jugar y a día de hoy no pienso más allá, solo en el partido del Valladolid que es para Ter Stegen, no sé que pasará más allá".

Lewandowski contra el Inter

"Se está recuperando bien, tenemos que esperar, le quedan algunos días. Es muy profesional con esto, entrena duro para mejorar y quizás tenga la oportunidad de volver el martes".