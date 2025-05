El último mensaje de Manolo 'el del Bombo': "Seguiré en activo hasta que el cuerpo quiera"

Manolo 'el del Bombo' ha fallecido a los 76 años. El fútbol español pierde a uno de sus iconos, un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a acompañar a la Selección masculina por todo el mundo, animando siempre, ya fueran partidos amistosos o en torneos oficiales.

Su última aparición en las gradas fue el pasado 23 de marzo, en el encuentro que la España de Luis de la Fuente disputó frente a Países Bajos, en los cuartos de final de la Nations League. Cosas de la vida, se jugó en Mestalla, el estadio en cuyos aledaños regentó su mítico bar durante muchos años. Así, el bombo de Manolo se escuchó por última vez muy cerca de su casa.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso exclusivo a un vídeo que se grabó Manolo 'el del Bombo' justo antes de la última gran cita del fútbol de selecciones, la Eurocopa de 2024 que acabaría ganando España. El documento, cedido a este diario por su representante Francisco Linares, muestra al icónico aficionado con un evidente desgaste vital, pero igualmente ilusionado con el torneo que se disputó el pasado verano.

Muere Manolo 'el del Bombo'

"¿Hasta cuando tenemos Manolo 'el del Bombo' en activo?", le preguntan. "Hasta que el cuerpo quiera y el público me siga, que el público me quiere mucho en todos los sitios donde voy. Y España estará con Manolo 'el del Bombo' en la Eurocopa", decía ante la cámara el propio Manolo.

El vídeo tiene un importante trasfondo por la odisea que pasó Manolo para seguir acompañando a la Selección en sus últimos años de vida. Tras diez Mundiales seguidos animando al equipo, desde el que acogió España en 1982 hasta el de Rusia 2018, no pudo estar junto a su bombo en el último que se celebró, el de Qatar 2022.

La RFEF, presidida entonces por Luis Rubiales, le costeaba las entradas y los vuelos, pero no el alojamiento. Manolo, arruinado y sin su bar que tuvo que traspasar a unos amigos por los efectos de la pandemia, no podía pagarse los hoteles y Qatar no dejaba acceder a los visitantes sin hospedaje. Aquel fue un duro mazazo para el aficionado nacido en la provincia de Ciudad Real, criado en Huesca y afincado sus últimos años en Moncofa (Castellón).

Por eso, ir a la Eurocopa que se jugó en Alemania el año pasado era tan importante para Manolo. Durante meses, desde que cumpliera los 75 años en enero de 2024, lo intentó sin éxito. La Federación, ya sin Rubiales —con quien fue muy crítico—, siguió prescindiendo de él. Sin embargo, el torneo no era lo mismo sin Manolo, con su enorme boina y su inconfundible bombo, en las gradas.

Transcurrió todo el torneo sin su presencia. Se perdió el gol de Merino en la prórroga frente a Alemania o el golazo de Lamine para tumbar al combinado francés. Los de Luis de la Fuente alcanzaron la final y Manolo 'el del bombo' no se la podía perder.

Días antes de la cita hizo un llamamiento a la RFEF: "Espero que la Federación se entere y que me llamen para ir viernes o sábado. Estoy aquí en el pueblo (Moncófar) y no puedo ir. He estado en siete Eurocopas y en 10 Mundiales. Espero que se enteren y me llamen para poder ir el sábado con las familias de los jugadores, como ya he hecho otras veces", dijo.

Finalmente, pudo presenciar en directo la final frente a Inglaterra. Lo hizo junto a su sobrino invitado por la RFEF, en un momento donde su relación con el ente federativo seguía sin ser del todo buena. La Federación se despidió de él con un cariñoso mensaje, algo que indignó en cierta medida a sus familiares después de la despreocupación por darle entradas al partido de la Nations League frente a Países Bajos.

Tuvo que conseguirlas él personalmente haciendo malabares. Acudió a Mestalla y vio por última vez un partido de su Selección. Presenció la clasificación a la Final Four después de una eliminatoria que se decidió de forma agónica en la tanda de penaltis.