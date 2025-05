Muere a los 76 años Manolo 'el del Bombo', el hincha de España más famoso del mundo

El fútbol español está de luto por la pérdida de uno de sus iconos, Manolo 'el del Bombo'. Según pudo confirmar EL ESPAÑOL, este jueves 1 de mayo falleció a los 76 años el aficionado al que el periódico británico The Guardian consideró en 2012 "el más famoso de España" y llegó, incluso, a denominar el más famoso "del planeta".

Manolo 'el del Bombo', cuyo nombre real era Manuel Cáceres Artesero, nació en San Carlos del Valle (Ciudad Real) y se caracterizó por asistir a todos los encuentros que disputaba la selección española de fútbol por todo el mundo, tanto amistosos como de carácter oficial. Siempre lucía su camiseta de España, su enorme boina y su característico bombo.

El icónico seguidor había pasado varios días ingresado por problemas respiratorios en el Hospital Universitario La Plana (Villarreal) y fue hallado sin vida este jueves por sus familiares en su domicilio, según ha podido conocer EL ESPAÑOL. Su representante informó a este diario que estaba previsto que Manolo se sometiera a una operación próximamente. También le habían implantado un marcapasos en 2017.

Asistió a diez Mundiales y ocho Eurocopas acompañando a la Selección. Su última aparición pública fue en el estadio de Mestalla, en el encuentro que el combinado nacional disputó ante Países Bajos, a finales de marzo de este año en la Nations League.

Comenzó a seguir a la Selección en 1979, cuando hizo su primer viaje para animar al equipo español en un partido contra Chipre. La fama la alcanzó en el Mundial de 1982, en el que España fue anfitriona y él se desplazaba por el país haciendo autostop para seguir sus partidos.

México '86, Italia '90, Estados Unidos '94, Francia '98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 fueron las otras citas mundialistas a las que acudió.

No pudo estar en el último Mundial disputado, que se celebró en Qatar en 2022, aunque era su intención. La RFEF no le proporcionó alojamiento —sí las entradas y los vuelos—, condición indispensable de las autoridades qataríes para dejar entrar a los visitantes.

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.



🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.



Descansa en paz, Manolo.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

Además de apoyar a España, a lo largo de su vida fue animador de varios clubes. Desde el Huesca, equipo de la ciudad en la que se crio, hasta el Valencia pasando por el Zaragoza. Manolo 'el del Bombo' era miembro de la peña valencianista 'Marea Roja y regentó el bar 'Tu Museo Deportivo', situado en los aledaños de Mestalla. El bar cerró durante la pandemia y Manolo tuvo que traspasarlo.

El Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que la Selección masculina logró su primera y hasta ahora única estrella de campeona del mundo, fue el más especial de todos para Manolo, como para tantos aficionados españoles. Acudió a la cita acreditado con la prensa.

"Pensaba que moría y no éramos campeones pero al final hubo suerte, lo que no habíamos tenido en otros campeonatos en los que mereció más España. Me acuerdo muchísimo porque me puse enfermo, me vine a España, volví a la semifinal y final... fue inolvidable ese momento", recordó en una entrevista con EL ESPAÑOL cuando se cumplió una década de la gesta en Johannesburgo. Manolo y su bombo ya son eternos.