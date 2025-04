Hansi Flick sale en defensa de los árbitros antes de la final: "Les necesitamos, hay que cuidarlos y tenemos que respetarlos"

El Barça tiene ante sí la oportunidad de ganar el segundo título de la temporada de nuevo ante el Real Madrid, a quien ya superaron en la Supercopa de España. En la rueda de prensa previa al partido, Hansi Flick y Ronald Araujo se han mostrado confiados con poder levantar la Copa del Rey dado el estado de forma en el que se encuentra el equipo.

La posibilidad de realizar una temporada histórica con el triplete está sobre la mesa para un entrenador alemán que quiere luchar por ganar los tres títulos, aunque es consciente de la dificultad del rival que tendrán mañana.

Sin desvelar quién será el lateral izquierdo y el delantero centro que supla a Lewandowski, Hansi Flick tiene muy claro cómo van a jugar mañana. Además, defendió la figura del colectivo arbitral, señalado en las últimas horas a raíz de la rueda de prensa de Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes.

Importancia de la final

Siempre es mejor jugar con los aficionados en una final ante el Real Madrid. El ambiente es increíble y tenemos que disfrutar el día del partido. Tenemos que luchar, empezamos un viaje al comienzo de la temporada y ahora tenemos la oportunidad de ganar tres títulos y ese es nuestro objetivo, pero sabemos que es difícil porque ya hemos jugado contra el Real Madrid y tienen un equipo fantástico.

Favoritos en la Copa del Rey

Tenemos que disfrutarlo porque tenemos un equipo joven y es una gran experiencia. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y no hay favoritos, queremos que empiece ya el partido y luchar por este título.

La presión del vestuario

Cuando veo cómo entrena el equipo y cómo se esfuerzan eso me da confianza y eso me permite creer en estos jugadores y ellos también tienen la confianza. Nosotros lo damos todo y tenemos una idea muy clara de cómo jugar. Luchamos siempre hasta el final y mañana será lo mismo.

🎙️ "Empezamos un viaje al inicio de la temporada con el objetivo de ganar todos los títulos posibles".



➡️ "Sabemos que será difícil, porque el @realmadrid tiene un equipo fantástico".



🗣️ Hansi Flick, entrenador del @FCBarcelona.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/LrJurARUs1 — RFEF (@rfef) April 25, 2025

Crispación en torno al arbitraje

No sé ni qué decir, para mí es un deporte, es fútbol. Nuestra responsabilidad es defender a los jugadores y a todo el mundo en este ambiente. Tras los partidos hay que dejarlo todo atrás. Los aficionados quieren ver a los jugadores y por supuesto que necesitamos a los árbitros. Tenemos que cuidarlos porque no podemos no respetarlo, es lo que creo que debemos hacer.

Cambiar el planteamiento

Siempre adaptamos el plan de partido en función del rival y mañana será igual, pero nada más que eso, es fácil hacerlo así.

Titularidad de Ferran Torres

Creo que Ferran también en los partidos de Copa ya ha demostrado lo bien que puede jugar de 9 y creo que es una buena posición para él. Por supuesto que Lewandowski no puede jugar, pero Ferran sabe cómo jugar y cómo queremos que juegue. Esto no afecta a Lamine y Raphinha, pero tienen que adaptarse. Estoy encantado de tenerlo ahí.

Dos victorias ante el Real Madrid

Eso es el pasado, ahora tenemos que disfrutar el pasado pero ellos tienen un equipo fantástico que también nos pueden hacer daño. Nosotros tenemos que hacer los deberes, luchar e intentar ganar este título.

Euforia en torno a la final

A mí me gusta que el equipo respete al rival y sin duda el Real Madrid es un gran club, pero tenemos que respetarlos y luchar los 90 minutos o lo que sea para alzarnos con el título. Se trata de eso, no del resto.

Dudas con el lateral izquierdo

Lo verás mañana.

Es muy positivo jugar una final, es una gran oportunidad para los jugadores y el equipo. tenemos que aprender y mañana es un gran día para eso.

Lamine Yamal

Es un jugador increíble con 17 años. Para mañana se ha preparado muy bien y cuando llegue el entrenamiento os sorprenderá porque tiene una sorpresa para vosotros.

Araujo en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey. Reuters

Qué significa jugar la final

Contento por el partido de mañana, es una final más, un título más. Muy contentos y motivados.

Favoritismo

Será un partido muy diferente, es una final más, estamos motivados con el partido y con nuestras herramientas buscaremos el título. El equipo está bien y con ganas de ganar mañana.

Posibilidad del triplete

El equipo está muy bien, estamos en una buena dinámica. Somos conscientes de lo que podemos ser capaces de conseguir, pero vamos partido a partido, que es lo que nos dice el míster. Esa mentalidad es la que nos ha llevado a estar aquí y poder ganar el título que es lo más importante. El equipo está para divertirse y jugar en esta dinámica, no pensamos en eso, sino en buscar ese título.

La presión hacia el arbitraje

La verdad es que no lo vi. Nosotros no hablamos de eso en el equipo. Ser árbitro es muy difícil y hay que respetar lo que hacen, pero no puedo opinar más sobre eso.

Las claves del partido

Será un partido muy diferente a los disputados esta temporada. Estamos habituados a cualquier situación. La final está al 50% y vamos con la intención de ganar que es lo más importante.

Decisivo para la temporada

Ganar siempre es importante y más ante el máximo rival. Nosotros queremos ganar mañana pero si no lo conseguimos iremos a ganar La Liga y la Champions. Queremos ganar todo.

Los jóvenes

La verdad es que me sorprenden porque tienen una mentalidad increíble, no parece que vayan a jugar una final mañana, tienen una tranquilidad tremenda. El trabajo que se hace desde La Masía es muy importante y por eso están tan capacitados.

Cuando empiezas una temporada siempre quieres ganarlo todo pero no esperábamos estar en estas circunstancias. Contento porque el equipo y la gente se lo merece, es una alegría para ellos tras unos años difíciles, además del trabajo del club que ha sido muy bueno.

🎙️ "El @realmadrid es un gran equipo, con grandes jugadores en todas las líneas".



➡️ "Arriba son rápidos y muy determinantes, pero nosotros seguiremos fieles a nuestro estilo".



🗣️ @RonaldAraujo_4, futbolista del @FCBarcelona.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/d2kmc4iLMl — RFEF (@rfef) April 25, 2025

La gestión de la capitanía

He motivado a los más jóvenes. Somos conscientes de la responsabilidad del club y les he motivado para ganar mañana la final.

Los peligros del Real Madrid

Son un gran equipo con grandes jugadores de mucha calidad en todas las líneas. Arriba son determinantes y ya veremos cómo lo plantean mañana, nosotros tenemos que ser fieles a lo que venimos haciendo. Ellos tienen un gran míster que ha ganado lo que ha ganado y nosotros tenemos que respetarlo.

Amistad con Valverde

No hablamos antes de los partidos, luego sí nos mandamos algún mensaje. Estoy contento con Fede porque es un gran jugador.

Posición en el lateral izquierdo

Estoy preparado para todo, ayudar al equipo y al club. El míster sabe dónde estoy más cómodo pero si me lo pide jugaré y lo daré todo, ya lo hice contra el Mallorca, creo.

Una nueva era

Soy de ser más humilde, no va a salir de mi boca decir eso. Tenemos un gran equipo que lo está haciendo muy bien y de cara al futuro seremos un equipo que dará miedo. La gente se lo merece e intentaremos darles el título para brindarles una alegría.