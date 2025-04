Endrick sufrió el látigo 'invisible' de Ancelotti: "El 'coup de théâtre' no existe en el fútbol"

Getafe

Decía Carlo Ancelotti el martes en Valdebebas que no es capaz de usar el 'látigo': "Para eso ficha a otro entrenador. Yo no soy así", decía recordando la respuesta que dio en otro clubes de su pasado. lo cierto es que un día después, en el Coliseum, se olvidó de su mano izquierda y fue implacable con uno de sus jugadores, el más joven de todos, Endrick.

A Ancelotti no le gustó nada el recurso que utlizó Endrick en un mano a mano con David Soria. Con una ventaja de sólo un gol en el marcador y lo tensas que están las cosas, tanto en la pelea por La Liga como internamente en el club, el italiano se enfadó porque su jugador se permitiera el lujo de intentar una vaselina en lugar de optar por la solución fácil.

Endrick fue cambiado al poco tiempo, en el minuto 63, dejando su sitio a Jude Bellingham. Ancelotti, en la rueda de prensa posterior al partido, le dio un 'palo' al brasileño: "Tuvo dos oportunidades: en la primera mejor no lo podía hacer, pero en la segunda, que podía ser fuera de juego, no puede hacer estas cosas. Es joven y tiene que aprender. Debe chutar lo más fuerte posible y no hacer lo que hizo; no vale el 'coup de théâtre'. El 'coup de théâtre' en el fútbol no existe".

Ancelotti utilizó una expresión francesa —coup de théâtre— para criticar la acción de Endrick. Se refirió a un 'golpe de teatro', que viene a ser un giro dramático que se da en la trama y sorprende al público. Carletto cree que eso no existe en el fútbol y que la solución, sobre todo en circunstancias así, pasa por lo sencillo.

Endrick, que tuvo que esperar a la jornada 33 para ser titular por primera vez en Liga, se fue del Coliseum sin marcar y recibiendo una reprimenda pública de su entrenador. En el campeonato doméstico, el brasileño suma apenas 214 minutos de juego y ha marcado un gol.

Su primer año en el Real Madrid no está siendo fácil. Endrick es el penúltimo jugador en el reparto de minutos de Ancelotti, superando sólo a Alaba —que se perdió media temporada por una grave lesión—. Apenas 700 minutos, que no alcanzan siquiera a la participación de jugadores como Carvajal o Militao, que hace meses que no juegan tras romperse el cruzado.

Aún así, hasta ahora Endrick había sacado provecho de las oportunidades que ha tenido. Especialmente en Copa del Rey, donde ha marcado cinco goles, el ex de Palmeiras ha rentabilizado los minutos convirtiéndolos en goles: siete en toda la temporada, uno cada 100 minutos.

'Zanahoria' para Güler

Si Endrick recibió el palo de Ancelotti, la zanahoria fue para Arda Güler. El turco, otro jugador marcado por las pocas oportunidades recibidas en la temporada, dio la victoria al Madrid frente al Getafe con un golazo:

"Cuanto utilizas 4-4-2 no puede jugar como doble pivote, sino como extremo derecho. Con el 4-3-3, como hoy, también puede jugar de interior. Le falta contundencia en los duelos, pero tiene mucha calidad en el manejo del juego y en la construcción y yo creo que futuro va a ser más en esa zona del campo que más adelante", dijo Ancelotti de Güler.