El mensaje de Messi que dolerá a los aficionados del FC Barcelona: "Tras el Mundial, mi objetivo era volver"

Leo Messi sigue disfrutando de sus últimos años como futbolista profesional. Lejos del foco mediático, el astro argentino continúa dejando resquicios de calidad en el Inter Miami en busca de hacer grande al equipo de David Beckham.

El legendario futbolista del Barça atendió al canal de YouTube 'Simplemente Fútbol' para hablar largo y tendido sobre su vida actual en Miami, su trayectoria en el FC Barcelona, la actualidad del equipo azulgrana... y muchos temas más.

Lo más llamativo fue su confesión de querer volver al Barça tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina. En aquella época, formaba parte del PSG: "Tras el mundial no podía verme en otro equipo europeo que no fuese el Barça. Mi objetivo era volver. Volver a mi casa, donde empezó todo. Pero desgraciadamente no pudo ser posible", dijo el argentino.

Messi explicó que decidió cerrar su etapa en el fútbol europeo para emprender una nueva aventura en la MLS: "La decisión de venir aquí fue puramente una decisión familiar. Vinimos a Estados Unidos, a Miami, para vivir esta nueva experiencia".

Su etapa en el Barça

Uno de los bloques de la entrevista giró sobre la época de Messi en el FC Barcelona. Desde sus inicios, donde "siempre que el primer vestuario en el que entré fue excepcional y disfruté muchísimo que Rijkaard confiara en mí", hasta el mal trago por la muerte de Tito Vilanova.

"Lo que le pasó a Tito nos afectó mucho. Él no siempre estuvo con nosotros, pero sentíamos todo lo que estaba pasando, sabíamos que estaba pasando por momentos difíciles, que estaba sufriendo y nadie sabía cómo terminaría. Por supuesto, esto afectó al equipo. Fue una temporada dura en todo el sentido de la palabra por todo lo que pasó", admitió Messi.

El crack argentino tuvo también palabras de elogio hacia Pep Guardiola: "Es diferente, ve cosas que nadie más ve. Cambió el fútbol. Todos querían copiarnos. De hecho, en cierto modo, perjudicó el fútbol, porque la gente intentaba jugar como nuestro Barcelona".

Por último, Messi también habló sobre el talento de Lamine Yamal: "Ya ha sido campeón de la Eurocopa con España. Solo tiene 17 años, está en pleno proceso de crecimiento y seguirá creciendo como jugador y aportando cosas a su juego, como hice yo. Tiene cualidades increíbles y ya es uno de los mejores jugadores del mundo".