Flick estalla contra LaLiga: "En cada torneo se protege a los que juegan la Champions; los que deciden aquí no tienen ni idea"

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de La Liga frente al Celta de Vigo. El técnico alemán cargó contra LaLiga fruto del poco descanso que tienen los clubes españoles que juegan Champions en relación a lo que ocurre en el resto de ligas.

Del mismo modo, Flick se mostró muy contento por el rendimiento de su equipo a estas alturas de temporada. "Si alguien nos hubiera dicho que estaríamos en esta situación no nos lo creeríamos", apuntó.

Respecto al partido de este sábado frente al Celta, Flick afirmó que los gallegos son "un buen equipo, con un estilo valiente y definido y que fuera de casa lo han hecho muy bien".

Partido y tramo final

"Creo que lo importante es que el Celta tiene un estilo de juego y filosofía claras y nosotros debemos mostrar nuestros puntos fuertes y que no hicimos en Dortmund. Hoy hemos hablado de lo que tenemos que mejorar".

Derrota en Dortmund

"¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas semanas? Quizás tenemos esa misma situación contra el Inter. Llegando tarde, durmiendo tarde. Esto pasa aquí. En cada Liga se protege a los clubes cuando tienen Champions. Nosotros no tenemos tiempo para descansar. Me gustaría hablar con los responsables sobre esto. Quizás no estemos en el mejor momento, pero estoy muy orgulloso de ellos y siempre intentan dar lo mejor de ellos. Hemos cumplido el objetivo: estar en semifinales".

"Cuando empezamos la pretemporada si alguien nos hubiera dicho que estaríamos en esta situación no nos lo creeríamos. Solo hemos perdido un partido, pero seguimos ahí. Tenemos que ser positivos. Somos conscientes de lo que somos y sabemos lo que tenemos que hacer mañana".

Calendario

"Entre este partido y el de Dortmund hemos tenido un día más. Son jugadores muy jóvenes y los que no, son muy profesionales. Cuando juegas un partido, hay que dar el 100%, todo lo que tenga de uno mismo, como un equipo ganador. Obviamente, alguien puede estar cansado, pero si alguien entra y pide el cambio a los 30 minutos, no pasa nada. Hay que darlo todo y ser honestos con uno mismo. Mis jugadores dan el 100%. Lo dan todo".

Inter de Milán

"Aprecio mucho su fútbol. Defienden muy bien. Organizados muy bien con y sin balón. Tienen un gran delantero. Me encanta Pavard, que fue jugador mío. Su entrenador es fantástico y lo que han conseguido en los últimos años ha sido increíble. Va a ser difícil".

Koundé

"El problema con Jules es que cuando digo que le voy a dar 30 minutos menos, se va a Sitges a correr. Por eso prefiero darle ese tiempo yo. Su nivel es increíble y está en un gran estado de forma. Hablo con el jugador y si es sincero, cuida de su cuerpo. Si un jugador está fatigado, se cambian cosas. Si no, el jugador responde".

Lamine y la falta de descanso

"Todo el mundo sabe que es un genio. Tiene mucha presión y le necesitamos sobre el campo y a su mejor nivel. Yo hablo con los jugadores y si están cansados tomamos decisiones".

Ramy Bensebaini presiona a Lamine Yamal Reuters

Iñigo Martínez

"Es uno de esos jugadores que puede gestionar el equipo desde atrás. Ya lo he dicho antes, en una de las últimas ruedas de prensa he dicho que estoy muy contento con él y es un líder indiscutible".

Más sobre el calendario

"No quiero poner excusas. Solo es una cosa que he comentado. Estoy contento de que no juguemos el domingo a las 14:00 contra el Valladolid. Pero, ¿por qué no podemos jugar a las 18:00? Para mí es una broma y es algo que afecta al fútbol español. El resto de equipos de las ligas europeas sí se benefician. Me quedo sin palabras porque esta situación es increíble. En Alemania o en Inglaterra se preocupan por sus clubes. No tienen ni idea de lo que supone esto para los jugadores. Llegar tan tarde".

Dani Olmo

"Lo decidiremos mañana. Está preparado. Fermín lo hizo muy bien también, pero está listo".

Celta de Vigo

"Por supuesto. Va a ser un partido difícil. Dependerá de nosotros. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Es un buen equipo, con un estilo valiente y definido y fuera de casa lo han hecho muy bien. Debemos jugar a nuestro mejor nivel".

Giráldez

"Tengo un respeto absoluto por su trabajo. Ha formado un gran equipo y un estilo de juego muy claro en defensa y ataque. No tiene nada que ver con su edad. Se ha formado en el club y es fantástico de ver. Tengo mucho respeto por su trabajo".