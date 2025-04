Carlo Ancelotti no se moja sobre su futuro: "El día que termine en el Real Madrid, lo que haré será darle las gracias al club"

Real Madrid

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar la dura derrota del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. El técnico italiano tuvo que afrontar muchas preguntas relativas a su futuro, ya que su figura queda tocada después de la eliminación en Europa.

Dijo no saber si terminará "mañana, en diez días, un mes o un año" como entrenador del Real Madrid, que lo único que hará cuando termine su etapa en el club blanco será darle las gracias a la entidad.

Ancelotti dijo que no cambiaría nada de lo que ha hecho en esta eliminatoria, y habló de la importancia de saber gestionar "la cara triste" del fútbol en lo que queda de temporada.

La valoración de lo ocurrido

"Es una decepción salir de la Champions League, es normal pensarlo. Esta es la otra parte del fútbol. Está la parte feliz y la parte triste, que es la que vivimos hoy. Tenemos que manejar bien la parte triste del fútbol. Nos quedan tres competiciones y tenemos que estar focalizados en ellas. Hay que aceptarlo porque en los dos partidos el Arsenal ha sido mejor que nosotros. Lo hemos intentado. Era importante tener un momento, que podía ser el penalti que nos han quitado, pero para ser honesto el Arsenal ha defendido muy bien".

Qué ha sucedido

"Hacer un análisis hoy no es correcto. Tenemos que aceptar la eliminatoria y los palos que llegan. Debemos tener la cabeza alta. En esta competición en los últimos años lo hemos hecho muy bien, ahora tenemos que aguantar y sufrir, pero en el deporte esto puede pasar porque no existen equipos invencibles".

Su futuro

"No puedo hablar de si entrenaría en el Mundial de Clubes o no".

Su último partido

"Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año, o el próximo cuando se me acabe el contrato. No hay problema. El día que termine aquí sólo podré agradecer a este club. Puede ser mañana, en diez días, un mes o un año, pero lo único que haré será darle las gracias a este club. Si mi contrato se acaba o no, a mí me da exactamente igual".

La imagen del equipo

"Si alguien piensa que soy el único culpable, no va a cambiar lo que pienso, que es preparar bien el próximo partido para intentar ganar La Liga y la Copa del Rey".

Lo peor del equipo

"A nivel de actitud el equipo ha dado todo lo que podía dar. Ha faltado un poco de actitud colectiva comparado con el año pasado".

Qué lección saca

"Si bajamos los brazos y no estamos motivados para el próximo partido, significará que no manejamos bien la parte triste. Creo que lo vamos a hacer, hay partidos que tenemos que jugar y ser protagonistas, porque son partidos muy importantes".

Ceballos, suplente

"Ceballos no estaba al 100%, por eso no ha empezado el partido".

Manejar el lado triste

"No temo por la respuesta anímica del equipo en lo que queda de temporada. Hay que seguir peleando y luchando, aprender de este momento para ser mejores para el próximo partido".

Cambiaría algo de la eliminatoria

"No".