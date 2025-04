Morata, acusado de participar en un negocio de reventa de relojes de lujo: "Los Rolex me los consigue él por mucho menos"

El nombre de Álvaro Morata se visto salpicado por un escándalo de apuestas deportivas ilegales y negocios de reventa de relojes de lujo.

La investigación que se está llevando a cabo sobre el futbolista italiano Nicolo Fagioli, seguido por participar en una red de apuestas ilegal, ha destapado ahora unos audios de unas conversaciones privadas.

En ellas, aparece el nombre de Álvaro Morata, que no figura entre los investigados de este caso, como el presunto conseguidor de relojes de lujo a un bajo precio para después revenderlos.

"Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él", fue uno de los mensajes interceptados por las autoridades y publicado este lunes por La Gazzetta dello Sport.

"Por favor no lo cuentes porque si Álvaro se entera de que lo hago o que se lo cuento a otros se cabreará mucho y no me dejará hacerlo más. Ellos (joyería) no ganan dinero con esto, pero lo hacen porque Álvaro y yo les damos publicidad por ahí", dijo Fagioli en otro audio a Gianmaria Zanandrea, excompañero en la cantera de la 'Juve', tal y como publicó Eurosport.

Morata lo desmiente

Después de estas informaciones surgidas con fuerza en Italia, Álvaro Morata quiso salir al paso y emitió un comunicado en sus redes sociales para desmentir estos audios de su excompañero Fagioli.

"He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él", comenzó escribiendo el delantero.

"Nunca he sabido nada de su situación. Quiero mucho a Nicoló y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: Niego todas las informaciones que han salido porque son FALSAS", terrminó el capitán de la selección española.

Di María y otros investigados

La Fiscalía de Milán abrió una investigación a doce futbolistas por haber apostado en plataformas ilegales de apuestas. Tras la incautación del teléfono de Sandro Tonali, y también del dispositivo de Nicolo Fagioli, la trama se destapó.

Los doce jugadores investigados han jugado en la Serie A. Pese a que no están acusados de amañar partidos de fútbol, sí lo están de haber apostado en otros deportes, además de jugar al póker online en plataformas de apuestas ilegales.

Tonali y Fagioli están siendo ahora investigados por haber jugado en plataformas ilegales de apuestas y póker, además de haberlo publicitado entre otros futbolistas para ser recompensados por los gestos de estas apuestas.

Alessandro Florenzi, Nicolo Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Ángel Di María, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Bounaiuto, Matteo Cancellieri y el defensa Junior Firpo, ex del Real Betis y FC Barcelona, están entre los investigados.