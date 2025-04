Huijsen no se muerde la lengua sobre el interés del Real Madrid: "Me llegó. Un amigo me dijo que fuera"

A medida que se acerca el final de temporada, se 'calientan' aquellos nombres que son relacionados con el Real Madrid en el mercado de fichajes. Uno de ellos es Trent Alexander-Arnold, con el que sólo faltaría la firma para que fiche libre, y otro es el joven central español Dean Huijsen.

Este ha sido entrevistado por el periodista Edu Aguirre en su espacio Los amigos de Edu y El Chiringuito publicó un adelanto. Parte de la conversación con el internacional de la Selección y jugador del Bournemouth inglés gira en torno a este interés del Real Madrid.

"¿Me quieren muchos equipos? No lo sé", dijo con rubor Huijsen. A sus 19 años, esta ha sido su temporada de eclosión a nivel continental. Fichado el último verano por el Bournemouth —pagó 15 millones a la Juventus—, ha sido a las órdenes del español Andoni Iraola donde ha crecido hasta ser uno de los centrales más prometedores de Europa.

Este crecimiento ha hecho resurgir el interés del Madrid, que ya se fijó en él en el pasado para incorporarle a sus categorías inferiores. Cuestionado directamente por el club blanco, no pudo evitar dejar unas palabras algo significativas: "El Madrid es un equipo grande y cada futbolista quiere jugar en lo máximo posible".

"¿Si quiero jugar en el Real Madrid? No lo sé. Ya veremos", respondió con una sonrisa el joven futbolista —de padres neerlandeses, pero criado en Málaga—. La realidad es que tras salir a la luz el interés blanco, Huijsen ya señaló públicamente que "es un orgullo que un equipo tan grande se interese por ti".

Su situación actual está clara: "Tengo contrato hasta 2030 y tengo una cláusula de salida", afirmó. Huijsen no supo decir el precio de su salida ("La verdad es que eso no lo llevo muy bien...", bromeó), aunque Edu Aguirre aportó la supuesta cantidad: 58 millones de euros.

Además, Huijsen contó que le llegó el vídeo del periodista dando la información en El Chiringuito sobre el interés en él del Real Madrid. "Sí, me lo mandó un amigo y me dijo 'vete al Madrid'. Yo me reí. Qué le voy a decir...", contó. Eso sí, también aclaró que entre sus amigos "también hay alguno del Barça".

Por último, el jugador del Bournemouth dejó clara cuál es su opinión del actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti: "Es muy buen entrenador. No está en el Real Madrid por nada. Tiene su mérito".