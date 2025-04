¿Peligran Rüdiger, Vinicius, Mbappé y Ceballos contra el Arsenal?: hay un precedente de sanción a Bellingham

A menos de una semana para el inicio de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League entre Arsenal y Real Madrid, hay una situación que inquieta en las filas merengues. Afecta a cuatro jugadores concretos: Mbappé, Vinicius, Ceballos y especialmente Rüdiger.

Tiene que ver con las celebraciones realizadas por los jugadores del Real Madrid tras la tanda de penaltis en el Metropolitano. Los blancos se clasificaron a cuartos tras imponerse desde los once metros al Atlético. Fruto de la euforia, quisieron celebrarlo en la zona más cercana al sector del estadio donde estaban sus aficionados, que también era unos metros por encima del Frente Atlético.

Varios jugadores del Madrid se encararon en tono burlesco con aficionados rojiblancos que les dedicaban insultos y diferentes gestos. También hubo lanzamientos de objetos al césped, lo que provocó la apertura de un expediente por la UEFA al Atlético. El club colchonero, en sus alegaciones, reflejó la actitud de varios de los futbolistas del Madrid, a los que también se abrió expediente.

Este viernes será la jornada en la que se conocerá la decisión del Comité de Disciplina de la UEFA. Será a cuatro días de la ida del cruce entre Arsenal y Real Madrid (martes 8 de abril, 21.00 horas), y ojo que hay riesgo de que alguno de los jugadores expedientados pueda perderse el partido del Emirates Stadium.

Por partes. Hay precedentes de situaciones similares en el fútbol europeo en los últimos años. El más clarividente podría ser uno que tiene a otro madridista, Jude Bellingham, como protagonista. Ocurrió en la pasada Eurocopa, disputada en Alemania, durante el partido que enfrentó a Inglaterra y Eslovaquia.

El gesto de Bellingham por el que fue sancionado en la Eurocopa

El jugador del Real Madrid se llevó la mano a los genitales frentr a la afición eslovaca y fue también expedientado por ello. Tras estudiarse su caso, la UEFA le impuso una sanción que consistió en una multa de 30.000 euros y un apercibimiento de suspensión en caso de reincidir en un año.

Esto es lo mismo que podría ocurrir con los jugadores del Real Madrid investigados por sus gestos en el Metropolitano. Mbappé, Vinicius y Ceballos se exponen a ello, siendo esperado que el castigo —si lo hay— no pase de una multa económica y un apercibimiento, como fue en el caso de Bellingham.

Más temor causa lo que pueda ocurrir con el Rüdiger. Al alemán se le investiga por un gesto que puede ser considerado amenazante, al llevarse el dedo al cuello. Por ello, en el club blanco no las tienen claras del todo sobre que su central no vaya a ser castigado con una sanción deportiva y no se quede su caso en un simple apercibimiento.