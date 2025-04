Joan Laporta suelta la bomba antes del partido contra el Atlético de Madrid: "Esto no es por casualidad"

Joan Laporta alimentó la teoría de la conspiración en contra del Fútbol Club Barcelona unas horas antes de jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El presidente del Barça habló ante los medios tras la comida de directivas con los mandatarios del Atlético, y se pronunció sobre el comunicado emitido durante la mañana por LaLiga en torno a las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

La patronal aseveró que el Barça no tiene el Fair Play financiero necesario para inscribir a estos futbolistas -aún se espera la decisión definitiva del CSD- y que además le baja el límite salarial.

Esto no sentó nada bien a Joan Laporta, que dejó caer la bomba: "A veces tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final contra el Atlético de Madrid y la sensación que tengo es que lo que no nos pueden ganar en el campo, nos lo intentan ganar en los despachos", aseveró el dirigente catalán.

Laporta insistió en que el club presentó todo a tiempo para las inscripciones de Pau Víctor y Dani Olmo: "Hace más de tres meses ya dije que las inscripciones de Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente y que habíamos seguido todos y cada uno de los requisitos por la RFEF y por la LaLiga".

VÍDEO | "Vamos a contestar de manera contundente. Tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final", Joan Laporta. pic.twitter.com/wqAIhfv1lM — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 2, 2025

"Sobre el escrito de LaLiga, sólo quiero deciros que lo vemos como un intento más de perjudicar los intereses del Fútbol Club Barcelona y de dañar la imagen del club. Vamos a contestar de forma contundente, de la forma más contundente que sea necesario", indició Joan Laporta.

Cerezo apoya a Olmo

Enrique Cerezo también habló ante los medios de comunicación en esta comida de directivas con su habitual tono jocoso y desenfadado.

El presidente del Atlético de Madrid confesó que la eliminación de la Champions "ha sido un palo muy duro, sobre todo por el desenlace tan trágico", pero que confía en que su equipo vaya a pasar esta noche a la final de la Copa del Rey.

Le preguntaron al mandatario rojiblanco sobre la figura de Simeone y si pasaría a estar discutido si cae también en Copa: "El partido de hoy no implicada nada ni en contra ni a favor del técnico. Queremos al técnico, llevamos trece años con él y estamos encantados".

"Hemos sido los quintos clasificados en el ranking de la Champions para pasar a los octavos de final, estamos en la semifinal de la Copa del Rey y tenemos opciones todavía en la Liga. ¿Qué más queremos?", comentó sobre la temporada del Atlético de Madrid.

Además, le preguntaron sobre cómo vería un enfrentamiento contra el Real Madrid en la Copa del Rey: "Sería una final fantástica para redimir culpas", comentó haciendo referencia a lo sucedido en Champions.

VÍDEO | Enrique Cerezo resalta los resultados esta temporada del Atlético y asegura estar "encantado" con Simeone. pic.twitter.com/IiagCaRGMC — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 2, 2025

Además, apoyó que Dani Olmo esté jugando con el Barça: "Nosotros no tenemos que decir nada ahí. LaLiga tiene un reglamento y es la que tiene que hablar. Creo que aquí todo se sobrepasa. Si está jugando Dani Olmo es porque tiene que jugar. Ha habido una sentencia que ha dicho que tiene que jugar y habrá que respetarlo".

"A nosotros nos gusta ver partidos de fútbol con grandes jugadores y Olmo es un gran jugador", sentenció Enrique Cerezo, mostrándose cercano al FC Barcelona.