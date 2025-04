La entrada de Azpilicueta sobre Raphinha en la que el VAR pidió a Munuera Montero que sacara tarjeta roja

Atlético

No tardó en llegar la polémica en el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Cuando tan sólo se habían disputado seis minutos de encuentro Azpilicueta rozó la expulsión en una acción con Raphinha que Munuera Montero incluso revisó en el VAR.

Raphinha recibió un pase de espaldas y allí entró en la disputa Azpilicueta. El defensa del Atlético de Madrid fue con fuerza al choque y metió la pierna para intentar anticiparse, pero en su intento se llevó por delante al jugador del Barcelona.

Lo hizo además metiendo los tacos a la altura del gemelo del brasileño, por lo que Raphinha se quedó tendido unos instantes sobre el terreno de juego y precisó asistencia médica.

⏱ 6' | Atleti 0-0 FC Barcelona



🟨 El árbitro amonesta a Azpilicueta. — Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2025

Munuera Montero vio la acción y le mostró la cartulina amarilla a Azpilicueta ante la indignación del jugador, que le decía que era la primera falta del partido.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. El VAR llamó a Munuera Montero a través del auricular para que acudiera a la banda para revisar la jugada en el monitor. Los árbitros del VAR consideraban que había una potencial expulsión, así que pidieron al colegiado principal que fuera a interpretarlo.

Después de ver la repetición en varias ocasiones, y aunque la 'foto' no favorecía al jugador del Atlético de Madrid, Munuera Montero entendió que se trató de un lance del juego más y que Azpilicueta no tenía mala intención.

El árbitro dijo que no había por lo tanto cartulina roja para el futbolista atlético y que el partido seguía jugándose once contra once.