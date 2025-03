Flick y su comparación con el Madrid: "No voy a decir nada malo de ellos ni Ancelotti, pero somos el Barça y es diferente"

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de La Liga entre el FC Barcelona y el Girona. El técnico del cuadro azulgrana aseguró que no ha hablado con el club y no está en mis manos" todo lo relacionado con la impugnación de Osasuna tras una posible alineación indebida de Iñigo Martínez.

El germano, en relación al poco tiempo de descanso que han tenido los suyos, aseguró que todos están en condiciones para jugar el encuentro.

Aseguró también que "somos distintos a ellos. La Masia, el ambiente", en comparación sobre el club culé y el Real Madrid.

Estado del equipo

"Será un partido muy importante, al igual que todos".

Impugnación

"Yo creo que todos los clubes funcionan de la misma forma. Tienen que responder ante su equipo y aficionados. Nosotros ganamos los tres puntos y es lo que importante. Me centro en el partido del Girona, el resto no depende de mí".

Estado físico

"Todos los jugadores estarán mañana en disposición de jugar. Mañana tomaremos decisión, si dar descanso a uno o dos jugadores pensando en el próximo partido. Pero todos los partidos están bien".

Gavi

"Creo que mejor posición para Gavi es de 6 u 8. Pero también tiene calidad en otras posiciones. Contra Osasuna, ejerció muy buena presión y alta. Veremos qué decimos para mañana. Estoy muy contento con su rendimiento como 6 porque lo hace fantástico. Tiene muy buena capacidad de posesión, de tener la pelota. Nos ayudó mucho contra Osasuna".

Caso Osasuna

"Estoy enfocado en el siguiente partido. Tenemos muchos partidos por delante. No está en mis manos, tendremos que esperar y, si cambia alguna cosa, Deco o quién sea ya lo dirán. Yo no sé nada más".

Poco descanso

"Nunca se sabe. Será, sin duda, un gran reto lo que nos espera desde ya hasta final de temporada. Estamos preparados y queremos luchar hasta final de temporada. Tengo la sensación que todos estamos muy orgullosos del partido contra Osasuna. Fue el aniversario del Carles y estuvimos pensando en él".

Ansu Fati

"Lo veremos si es posible o no. Si lo necesitamos, entrará. No es una situación fácil para él. Pau Víctor, Pablo Torre también hacen unos entrenamientos fantásticos y eso es lo que busco, que entrenen duro y que den el cien por cien. Este es el trabajo del jugador y es todo lo que tengo que decir al respecto".

Descanso para Lamine

"Pienso que es un jugador muy inteligente, sabe cómo gestionar el partido. He hablado con él esta mañana, para ver cómo está, y la respuesta ha sido muy positiva. Siempre les digo que me expliquen si tienen molestia o algo. Ellos son responsables de su cuerpo. Mi experiencia cuando era jugador es que, si sientes una molestias y no le haces caso, te puedes lesionar. Y eso se lo digo a los jugadores".

Lamine Yamal, ante Chavarría. REUTERS

Puntos en casa

"Faltan muchos partidos. Nuestro objetivo claro que es ganar todos los partidos, pero hay que ganar en casa y fuera. Quedan 10 partidos".

Otros entrenadores

"Por supuesto, lo que puedo decir es que desde el principio estoy muy feliz de estar aquí, con estos jugadores. Uno lo puede ver. Todo el mundo disfruta jugando a fútbol y esto me encanta. Estamos trabajando de forma muy profesional, están siguiendo nuestro método. Ver cómo cada jugador mejora, como el equipo avanza. La posesión de balón. Esto nos ayuda enormemente, cómo mantuvimos el balón ante Osasuna. Estoy muy satisfecho por todo ello. Siempre podemos hacer las cosas mejor. Cada día un paso mejor, estoy contento".

"Solo puedo decir que disfruto siendo el míster del Barça y es lo que quiero vivir y ver. Para mí, respeto al Real Madrid, por supuesto, y también a Ancelotti. Es una persona estupenda y uno de los mejores entrenadores del mundo. Nunca tengo pensamientos negativos para ese club. Solo digo que somos el Barça y somos distintos a ellos. La Masia, el ambiente. Todo el mundo es especial aquí. Lo digo sobre el staff, los medios, hay que incluirlos a todos. Tenemos que avanzar por ahí. Es la vía, el gran reto del entrenador, hacer que todo el grupo esté unido. Y por eso estoy feliz aquí".

Ferran Torres

"Contra Osasuna se vio que nos preocupamos por los siguientes partidos. Hablé con Lewy y Ferran antes de Osasuna. Lewandowski pone mucho en el foco el éxito del equipo, no sólo ser el Pichichi. Claro que quiere jugar y marcar, pero ve lo que necesita el equipo. Fue un momento fantástico".

Fermín López

"Cada jugar es importante. Primero, en los entrenamientos. El nivel es muy alto. Necesitamos que todos estén en la mejor forma posible. La reacción que tuvo tras el gol, habla sobre el jugador. Celebró el gol y se manifestaron muchas cosas. Es un gran luchador y persona. Cuando a veces no juega bien está un poco triste, pero lo queremos así, sonriendo y dando al máximo para el equipo. Ahora lo puede demostrar en cada partido. Estoy contento de que esté aquí, es fantástico".