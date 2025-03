Kroos 'vuelve' a la que fue su casa y explica el ADN del Real Madrid: "Nunca pensamos que no podemos y el rival lo sabe"

Todo lo que rodea a la figura de Toni Kroos siempre genera nostalgia para el aficionado madridista después de que el alemán tomase la decisión de colgar las botas la pasada temporada. La sala de máquinas del Real Madrid perdió una pieza fundamental que ha provocado varias "averías" esta temporada, aunque con mucho sacrificio el equipo volvió a sobreponerse.

Después de diez temporadas el idilio de Kroos con el Real Madrid continua intacto. El paso de los años no sólo no ha mermado la relación, sino que además la ha fortalecido. En el podcast Einfach mal luppen que tiene junto con su hermano Felix, el exjugador confesó que no descarta volver a formar parte del club, aunque en otra función a la realizada en la última década.

El germano está de vuelta en Madrid y en un acto celebrado en la universidad del club repasó, junto con Emilio Butragueño, su carrera en el equipo además de desvelar las claves del Real Madrid de las remontadas y cómo se trazó la decisión de poner fin a su carrera deportiva.

Desde que aterrizara en el Santiago Bernabéu, en el verano de 2014, Toni Kroos ha levantado con el Real Madrid 23 títulos, entre los que destacan cuatro Ligas y cinco Champions Leagues. El alemán ha tenido una trayectoria que le ha catapultado como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, pero para la mala fortuna de los aficionados del equipo blanco, el alemán se marchó demasiado pronto, aunque con los deberes hechos.

"El valor de la afición vale más que un título. Esto me lo voy a llevar toda la vida. La gente me espera en la calle y ahí siempre pienso que algo he hecho bien durante estos diez años. No sólo es por los títulos que he conseguido, es por algo más. La gente ha notado durante estos años que mi palabra vale algo. Siempre dije que sí tenía la posibilidad me iba a retirar aquí en el Real Madrid y tomé esa decisión al final", confesó ante el director de relaciones institucionales.

El ADN del Real Madrid

Kroos ha formado parte del equipo más laureado en la historia del Real Madrid. Los 23 títulos que ha levantado con la camiseta blanca así lo atesora y en la capital de España ha encontrado su hogar después de salir de su Alemania natal.

"El Real Madrid me ha aportado una casa nueva. Yo salí por primera vez de mi país con una familia, con mi mujer y un hijo que tenía 8 meses. Y ahora estoy aquí con tres hijos y el mayor tiene once años. Hemos encontrado una casa y esto va también mano a mano con tu éxito", reconoció el alemán.

Figura clave en las remontadas del Real Madrid en las famosas noches mágicas de Champions, Kroos reconoció que "lo más importante es crear un ambiente juntos, que equipo y estadio vayan mano a mano. Hemos vivido situaciones que casi parecían imposibles, como en la semifinal contra el Bayern en la última Champions. El público nos da confianza, crea un ambiente con pocas acciones y nos da ese impulso".

Kroos se señala el escudo en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund. Europa Press

"Cada vez que remontábamos, nosotros nos lo creíamos más y no se daban situaciones donde pensábamos que no podíamos y al revés, que también es importante, que el rival piensa igual", confesó.

Sobre la decisión de retirarse, reconoció que "no fue de un día al otro, ha sido una etapa. Quería ser importante para el equipo y no atravesar el momento en el que la gente pensase que mi nivel físico no era el mejor o que el cuerpo me doliese. Ha sido una etapa de muchas conversaciones con mi familia, con mi mujer. Puedes ganar muchas Champions y muchas Ligas, pero la despedida que me ha hecho la gente es difícil de explicar", concluyó en el acto celebrado en la universidad del Real Madrid.