Giro de 180 grados en la vida de Jenni Hermoso tras el juicio con Rubiales y su éxito en México: “Me he vuelto a encontrar”

Ha pasado un mes desde que Luis Rubiales fuera condenado a una multa de 10.800 euros por el beso en la boca a Jenni Hermoso. Desde entonces, el rendimiento de la futbolista española con Tigres ha crecido de forma exponencial.

Desde la sentencia, Jenni Hermoso ha disputado seis partidos y ha firmado unos registros de tres goles y tres asistencias. La madrileña ha encadenado varias actuaciones sobresalientes que han llevado a su equipo a clasificarse a la liguilla del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil.

La llegada del español Pedro Martínez Losa al banquillo le ha sentado bien a Jenni y así lo declaró recientemente su técnico: "Poco a poco se ha ido encontrando otra vez. Esa Jenni que disfrutaba tanto del fútbol. Ya no solo por el hecho de marcar goles y dar asistencias, más bien porque en el juego con el equipo disfrutase. A día de hoy estoy en una mejor versión que hace unos meses".

Unas sensaciones que confirmó la propia exfutbolista del Barça, quien aseguró que "deportivamente he intentado siempre hacer lo mismo, cuidarme y hacer mis entrenamientos extras. Matizar muy bien eso que fallo. Pienso que la fluidez que antes no se me acomodaba, ahora sí. Me siento más cómoda, estoy en posiciones que disfruto más. Y que me hace ver que el equipo disfruta conmigo. A día de hoy me siento bien, me siento mejor".

"Creo que Pedro ha unido muy bien las piezas. En mi caso, esa conexión que antes faltaba, esa unión, esa compenetración se está viendo en muchos aspectos del campo. Ha sido determinante su llegada", añadió la delantera.

Regreso a la Selección

Las últimas actuaciones de Jenni Hermoso han vuelto a abrir el debate sobre si debe o no volver a las convocatorias de la selección española. Está en uno de sus mejores momentos y su último partido con España fue el pasado 25 de octubre.

Desde entonces, Montse Tomé no le incluyó ni en la lista de noviembre ni en la última de febrero. Sin ella, la Selección ha sufrido más de lo previsto, especialmente en sus dos últimos compromisos.

En el estreno de la Nations League, la selección española venció 3-2 a Bélgica gracias a dos goles en el tiempo añadido y cinco días más tarde cayeron por la mínima en Wembley frente a Inglaterra.