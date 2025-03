Unai Simón no cree en conspiraciones: "Es una falta de respeto dudar de la lesión de Iñigo Martínez"

Unai Simón compareció en rueda de prensa dos días antes de que la selección española se vaya a enfrentar el próximo jueves a Países Bajos en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League.

El guardameta comentó que es una falta de respeto dudar de la ausencia de Iñigo Martínez por lesión. El central se ausentó de la convocatoria después de un parte médico de los servicios del Barça, y eso generó revuelo en las últimas horas, pero Simón fue contundente.

Por otra parte, el portero del Athletic Club se mostró muy firme a la hora de hablar de la importancia que en la Selección le dan a la Nations League, y no se ocultó a la hora de decir que quieren revalidar el título conseguido en 2023.

La polémica con Iñigo Martínez

"No he hablado con él, pero me parece mal dudar de un jugador como Iñigo Martínez. Si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado, es una falta de respeto poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona. Iñigo tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tiene. Me parece una falta de respeto a alguien que he tenido de compañero en el vestuario del Athletic".

Su primera convocatoria tras la Eurocopa

"No he hablado con Luis de la Fuente. De lo único que debíamos hablar era de si habíamos cambiado el modelo de juego, pero de si soy titular o no no hemos hablado, lo veremos este jueves. Podemos jugar cualquiera de los tres porteros porque cualquiera lo podemos hacer muy bien".

Objetivo en la Nations League

"Somos los campeones de la Eurocopa y de la última Nations League, más allá de ganar estos cuartos de final y estar en la Final Four, tenemos que pensar en revalidar el título que tenemos. Todo pasa por hacer dos buenos partidos contra Países Bajos, que nos lo va a poner muy complicado".

La importancia de la Nations League

"Es verdad que cuando se instauró la competición parecía que no tenía mucha importancia hasta que vimos cuando la ganó Portugal los partidos que tuvo que superar. Cuando la ganó Francia en la final a nosotros también vimos la competitividad. No sé si es de una exigencia como la Eurocopa, pero juegas contra selecciones grandes. Ahora Países Bajos es un grandísimo rival. No tiene un reconocimiento tan grande como una Eurocopa o un Mundial, pero por los enfrentamientos que hay este vestuario le da un valor muy alto. Queremos demostrar a Europa y a todo el mundo que podemos ganar a cualquier rival".

La eliminatoria que se imagina

"Es muy importante en el partido que juegues fuera de casa sostenerte bien, que no sea un partido muy abierto y puedas llegar a casa con un resultado no muy abultado. Después en casa poder solventar el partido. Tenemos que ganar los dos partidos porque somos la selección española, queremos demostrarle a todo el mundo qué equipo somos y qué equipo formamos".

El juego con los pies

"Tanto con Luis Enrique como con Luis, sabemos cuáles son los patrones que tenemos que seguir y la importancia que tenemos en la salida del balón. Pese a que en mi club no tengamos esa salida tan idealizada desde atrás, me veo muy cómodo. Este grupo lo hace sentir así".

Su recuperación para volver

"Me encuentro muy bien y mejor que al final de la temporada pasada, que fue una barbaridad lo que hice allí con la muñeca. Me quitaron las agujas de la recuperación hace cuatro meses, de vez en cuando tengo algún episodio de dolor pero no tengo problemas para competir".

"Siempre está bien que los jugadores que estén con ciertas molestias vengan a la Selección para ver qué se puede tratar, porque quizás es una molestia que en tres o cuatro días puedes solventar y puedes jugar la vuelta, pero hay que priorizar la salud de los jugadores, y si tienen riesgo de poder recaer deben quedarse en casa y recuperarse".

Dosificar esfuerzos

"Hay mucha exigencia de partidos, ya no sólo por la continuidad, porque a todos nos gusta ver fútbol, pero el ritmo al que se disputan estos partidos como la Champions o la Europa League, exigen mucho ritmo. Aquí hemos hecho dos entrenamientos de recuperación. Mañana será toma de contacto, pero no va a ser de gran exigencia porque a estas alturas de la temporada la mayoría de los jugadores de la Selección competimos en Europa. Es el fútbol en el que vivimos hoy en día y nos tenemos que adaptar a esta situación".