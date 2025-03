La crítica de Cerezo al VAR tras el penalti de Julián: "Solo vale para perjudicar a los equipos, nos truncó la ilusión"

El Atlético de Madrid se juega esta noche sus opciones en La Liga en un duelo vital contra el FC Barcelona, pero todavía sigue coleando en la entidad colchonera el penalti de Julián Álvarez contra el Real Madrid anulado por el VAR tras haber tocado el esférico en dos ocasiones en el lanzamiento.

El sábado, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Barça, Simeone aseguró que tenía mucha "bronca" y este domingo ha sido el presidente Enrique Cerezo quien ha vuelto a avivar la polémica. Lo hizo en una entrevista en Telemundo Deportes en la que habló de esa "herramienta terrorífica llamada VAR".

"Hasta el miércoles por la noche estábamos listos para las tres competiciones: Champions, Copa del Rey y Liga. Pero ese día, un incidente con un aparato, un sistema o una herramienta terrorífica, que es malsina, que no vale para nada más que para perjudicar equipos y que se llama VAR, pues nos truncaron una de las máximas ilusiones para nosotros que era continuar en la Champions", dijo Cerezo.

"No me gusta el VAR, pero no es que lo diga ahora, lo he dicho siempre. No critico al VAR por el error del otro día. Porque no es un error del árbitro, es un error del VAR, que no sé dónde vieron que el balón tocaba dos veces en la misma pierna de un jugador. El VAR es una herramienta conflictiva, que no es segura y sobre todo, que todos creemos que se trajo para que el fútbol fuera más justo y yo creo que se ha traído para que sea más injusto", añadió el presidente del Atlético de Madrid.