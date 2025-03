Esta es la alineación del Atlético de Madrid para jugar contra el FC Barcelona en el partido de La Liga

Un Atlético de Madrid tocado sensiblemente tras su eliminación en Champions League recibe en casa este domingo al FC Barcelona. Un choque trascendental entre dos de los aspirantes a La Liga, a los cuales les separa apenas un punto —aunque a los culés les quede un partido más para jugar—. Por eso, se trata de una prueba de fuego para los de Diego Simeone.

Están obligados a levantar el ánimo tanto los jugadores del Atleti como el Metropolitano tras el fiasco europeo ante el Real Madrid. Un problema para Simeone puede ser el de las bajas. No contará seguro con Ángel Correa, que cumplirá el primero de los cinco partidos de sanción que le cayeron por insultar a Cuadra Fernández en el Coliseum. Es duda Rodrigo de Paul, por molestias, pero a priori jugará siendo el partido que es.

Tal que así, el once de Simeone para medirse al Barça no podrá ser muy diferente al que presentó el miércoles en Champions contra el Real Madrid. La resaca del derbi es el mayor enemigo para un Atleti obligado a reaccionar si no quiere sufrir un segundo mazazo importante en la misma semana.

En la portería del Atlético estará Jan Oblak. Al esloveno le tocó ser protagonista en la tanda de penaltis contra el Madrid: paró un lanzamiento de Lucas Vázquez, pero erró en su intento de detener la pena máxima definitiva de Rüdiger. Debe reponerse también del 'palo', siendo uno de los líderes dentro y fuera del campo en el equipo rojiblanco.

En la defensa, Simeone apuesta por Marcos Llorente como lateral derecho para tratar de parar a Raphinha. Por dentro jugarán Lenglet y Le Normand, mientras que Reinildo actuará en el lateral izquierdo.

EFE Julián Álvarez contra la estética del perdedor coñazo

En el centro del campo, Giuliano Simeone es fijo en la derecha para doblar esfuerzos por su banda. En el doble pivote se cuenta con Pablo Barrios y Rodrigo de Paul, uno de los futbolistas más valiosos de su equipo. En el lado izquierdo, habrá doble lateral con Samu Lino.

Por último, acabando con el ataque, difícil esperar alguna sorpresa de Simeone. Jugará Antoine Griezmann, como se ha visto ya, en un rol de enganche con el centro del campo y por detrás del que será su acompañante. Hablamos de Julián Álvarez, la gran estrella del Atlético y protagonista de la gran polémica de la semana por su penalti invalidado en la tanda contra el Real Madrid.

Alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Reinildo, Barrios, De Paul, Giuliano, Lino, Griezmann y Julián Álvarez.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, D. Olmo, Raphinha; y Lewandowski.