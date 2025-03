Alineación del Real Madrid hoy contra el Villarreal en el partido de La Liga

El Real Madrid se enfrenta al Villarreal en La Liga, tras su esfuerzo en Champions League contra el Atlético el pasado miércoles. El calendario no da tregua al equipo blanco, que visita el estadio de La Cerámica.

El conjunto blanco sigue inmerso en la pelea por el título con Barça y Atlético de Madrid y eso significa que, con las rentas tan apretadas que se manejan a estas alturas de la temporada, apenas hay margen para el fallo.

Por eso, el Real Madrid necesita vencer este sábado al Villarreal, una victoria que además la auparía provisionalmente al liderato de la clasificación teniendo en cuenta que el Barça tiene un partido menos y no juega hasta el domingo.

Ancelotti podría tirar de rotaciones para este encuentro. Se quejó de que su equipo no llega ni siquiera a las 72 horas de descanso desde que jugó en Champions el pasado miércoles, y lo cierto es que habrá jugadores que lleguen muy justos a este encuentro.

Sin embargo, las lesiones siguen apretando y no permitirán al italiano hacer demasiadas cabriolas en el once sabiendo que necesita ganar de manera imperiosa para no ceder en la pelea por La Liga.

En la portería no hay dudas de que volverá a estar Courtois. Ancelotti no se plantea cambio alguno salvo motivo de fuerza mayor en el arco, y Lunin ya tiene su oportunidad en la Copa del Rey.

La defensa contará al menos con una variante obligada con respecto al partido del pasado miércoles por la lesión de Ferland Mendy. En el lateral derecho es probable que entre Lucas Vázquez, ya que no fue titular en Champions y estará más fresco. Rüdiger y Asencio parecen los centrales fijos, y Fran García será el lateral zurdo.

En el centro del campo se abren muchas dudas en función de la cantidad de rotaciones que quiera hacer el técnico italiano. Fede Valverde parece indiscutible por su inagotable gasolina, y el que más papeletas tiene para acompañarle es Tchoauméni. Eso haría que Camavinga o Modric esperaran desde el banquillo.

Bellingham, que fue de menos a más en el partido de Champions, también parece que estará en el equipo titular para enganchar.

La posible alineación del Real Madrid para el partido contra el Villarreal.

En la punta de ataque, Ancelotti puede optar por rotar a Rodrygo y darle la alternativa a Brahim, que está entrando mucho en la dinámica del equipo en los últimos encuentros. Vinicius gozó de un día más de descanso después de terminar agotado, y Mbappé, si sus problemas físicos no lo impiden, apunta también a titular.

Alineación probable del Real Madrid

Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.