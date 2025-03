El enfado de Simeone tras el penalti anulado a Julián Álvarez: "Que levante la mano quien haya visto que la toca dos veces"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, expresó su "orgullo y satisfacción" por el desempeño de sus jugadores, pese a la eliminación ante el Real Madrid en la Champions League tras una tanda de penaltis.

Además, desafió a los periodistas presentes a levantar la mano si alguno había visto que Julián Álvarez tocó el balón dos veces en el penalti anulado.

"¿Usted vio el penalti?", preguntó a un periodista que le interpelaba sobre la jugada. "Que levante la mano quien haya visto que Julián patea dos veces el balón", insistió el entrenador durante la rueda de prensa posterior al partido. Al notar que nadie respondía, remarcó: "Nadie la levanta".

Momento en el que Julián Álvarez lanza el penalti.

En cuanto a la preparación mental para la tanda de penaltis y el impacto que la eliminación podría tener en los próximos compromisos, Simeone destacó que el equipo cuenta con "muchos jugadores que no vivieron experiencias anteriores".

"Los jugadores que estaban hoy no participaron en las tandas anteriores. No hay que analizarlo desde ahí. Hicimos un partido excelente, competimos de manera extraordinaria. Pudimos marcar el segundo gol en el partido, llevamos el duelo hasta los penales y, aparentemente, el árbitro dice que Julián patea dos veces, pero el balón parece que no se mueve".

Satisfecho pese a la derrota

Mostró su satisfacción con el equipo y su rendimiento a lo largo de la eliminatoria: "Estoy orgulloso de mis jugadores porque competimos de manera ejemplar en los dos encuentros. Estoy contento porque hay dos maneras de irse a dormir: una es cuando no das la talla y no compites, y otra es cuando lo das todo, juegas y compites de forma admirable", explicó.

"Nosotros lo hicimos de manera admirable y eso es motivo de orgullo. Es cierto que en Champions nunca hemos logrado eliminar al Real Madrid, es una realidad, pero seguro que siempre recordarán lo difícil que les ha resultado vencernos. Me voy perdiendo, pero con satisfacción y tranquilidad", afirmó.

Sobre el impacto que la eliminación podría tener de cara al próximo enfrentamiento contra el Barcelona, comentó: "Está claro que cuando uno queda fuera, no es fácil asimilarlo. El domingo tenemos un rival enorme que seguramente quería que llegáramos a la prórroga y los penaltis. Llegaremos cansados y golpeados, pero hemos competido en esta eliminatoria como se debe competir".