Courtois estalló contra Simeone tras el derbi: "Estoy harto de este victimismo y de siempre llorar por cosas así"

El doble toque de Julián Álvarez y las palabras de Diego Pablo Simeone por esta acción que acabó siendo determinante en la tanda de penaltis calentó la zona mixta del Metropolitano. Compareció Thibaut Courtois, ex del Atlético de Madrid y una pieza vital en el partido para el Real Madrid con sus siete paradas.

Courtois fue el primero en avisar al árbitro Szymon Marciniak de la posible infracción de Julián Álvarez en el lanzamiento. El portero belga reclamó al asistente y el VAR anuló el gol del argentino. Habiéndolo visto tan claro, luego no se iba a cortar en su respuesta a Simeone ante los micrófonos.

"La UEFA lo ve claro. Estoy harto siempre de este victimismo y de siempre llorar por cosas así. Al final, los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa", dijo sobre las quejas atléticas ante la decisión de los árbitros.

En su discurso, Courtois siguió con su defensa a los árbitros en esta acción clave: "Yo creo que ellos lo han visto claro y al final son humanos y pueden equivocarse. Pero aquí no hay dudas, están en la sala del VAR, tienen tecnología, muchas cámaras y lo verán mucho más claro", apuntó el portero del Madrid.

También dejó un último recado para Simeone y sus jugadores: "Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y luego no intentas marcar el segundo creo que ahí está el fallo de su partido", añadió sobre el planteamiento rojiblanco.

Courtois responde a Simeone tras sus palabras en rueda de prensa sobre el penalti anulado a Julián Álvarez



🎙️ "Estoy harto de ese victismo, de siempre llorar por cosas así" https://t.co/q0GpxhW309 pic.twitter.com/1B4zUemyNv — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 13, 2025

Lo que encendió a Courtois fueron las palabras que Simeone dijo antes y que le trasladaron al salir a zona mixta. "Hicimos un partido increíble. Con mucha fuerza, energía y esfuerzo. Jugamos en equipo. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve un poquito. Nunca vi un penalti que llamaran al VAR. Quiero creer que habrán visto que la tocó dos veces», dijo el técnico argentino.

El Cholo también habló de la incapacidad del Atleti de eliminar al eterno rival en la máxima competición europea: "Competimos de una manera ejemplar. No pudimos ganar al Madrid en Champions, pero la pasaron mal todas. Celebrarán habernos ganado, pero cuando estén solos pensarán. 'Estos siempre nos jode'", zanjó con unas palabras que no convencerán a muchos atléticos.

Así vivió la tanda

Courtois también habló previamente en Movistar Plus+, donde hizo un análisis de la tanda: "Los penaltis son una lotería y sentí que Julián había tocado doble en su lanzamiento, se lo dije al árbitro. Es mala suerte de ellos y también la de Correa para mí, que la toco, pero iba muy fuerte para poder sacarla. Hoy no hemos jugado nuestro mejor partido, pero hemos pasado, que es lo importante", comentó.

Thibaut Courtois, en la tanda de penaltis contra el Atlético de Madrid EFE

Sobre el partido, dijo lo siguiente: "El primer medio minuto no empezamos bien. Ellos con el 1-0 pensé que iba a ser un partido más complicado con ellos yendo más al ataque, pero optaron por defender bien y no dejarnos espacios; y le salió bien porque Oblak no hizo ninguna parada grande y no hicimos un buen partido", señaló.

Además, también explicó cómo decidió dónde tirarse en cada lanzamiento del rival: "Hemos hablado [junto a Lunin y Luis Llopis, entrenador de porteros] de lo que hemos hecho esta semana también. Y luego también depende del delantero… Sörloth siempre cambia cuando tira. Con Julián teníamos dudas de si iba a repetir al medio, Correa sabíamos que iba a la derecha, con Llorente me acordaba de que en los entrenamientos tiraba a la derecha —fueron compañeros en el Real Madrid—, me tiré bien pero le dio al larguero…", comentó.