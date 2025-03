El Real Madrid en horas bajas ante el Rayo Vallecano: Courtois, con una sobrecarga, y Rüdiger, con gripe, desconvocados

Ancelotti tiene nuevamente que recomponer el equipo de cara al partido correspondiente a la jornada 27 de La Liga contra el Rayo Vallecano. El italiano ha dejado fuera de la convocatoria a Thibaut Courtois por una sobrecarga en el rotuliano derecho, mientras que Antonio Rüdiger se encuentra inmerso en un proceso gripal.

A pesar de que no se trata de nada preocupante, 'Carletto' no quiere arriesgar en este momento de la temporada y junto con el cuerpo médico han decidido que lo mejor es que ambos jugadores no sean de la partido en el derbi madrileño.

Hasta el último momento ha esperado el italiano para hacer pública la convocatoria a la espera de la evolución del defensa alemán, pero en vista de que a Rüdiger no le ha bajado la gripe, ha decidido desvonvocarle y ante el Rayo Vallecano sólo tendrá cinco jugadores disponibles en la parcela defensiva.

Raúl Asencio y David Alaba son los dos únicos centrales disponibles que tiene Ancelotti para el partido; mientras que Lucas Vázquez, Fran García y Ferland Mendy (tres laterales) conforman la convocatoria en defensa.

Jude Bellingham es la novedad en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el encuentro que el Real Madrid disputa este domingo ante el Rayo Vallecano. El inglés regresa a una convocatoria en LaLiga, competición en la que no ha podido jugar desde que fuera expulsado el 15 de febrero en El Sadar. Se perdió los partidos ante Girona y Real Betis.

Courtois y Rüdiger se suman a las ausencias por lesión de Dani Carvajal, Éder Militao, Jesús Vallejo y Dani Ceballos. En la lista también figura Fede Valverde, aunque previsiblemente el uruguayo no será de la partida de inicio.