Xavi Hernández rompe su silencio tras dejar el Barça: "¿Por qué no entrenar a otro equipo de La Liga?"

Xavi Hernández, exjugador y exentrenador del Barça, ha roto su silencio en una entrevista con France Football. En sus declaraciones, el catalán dejó claro que sigue abierto a nuevos desafíos, sin descartar la posibilidad de dirigir nuevamente en La Liga.

Recordando su dilatada carrera, el extécnico repasó sus inicios y la pasión que siempre lo impulsó. Tras haber disfrutado de momentos gloriosos y enfrentar episodios complicados, reconoce que su profundo cariño por el club en ocasiones le jugó en contra. Así, su paso por el Barça se llena de luces y sombras, marcando un antes y un después en su vida profesional.

En cuanto a sus gustos y aspiraciones, explicó con claridad lo que admira en el fútbol actual. "Me gusta ver a los equipos que juegan la pelota. A entrenadores como Guardiola, Arne Slot en el Liverpool, a Kompany en el Bayern, pero también ver los campeonatos de Qatar, Arabia Saudí, Portugal... Quiero que mis jugadores se diviertan, desarrollen un fútbol atractivo para la afición y ganen títulos. Quiero ganar la Champions, la Eurocopa, el Mundial…".

Sobre su futuro en la dirección técnica, el exentrenador se mostró sin ataduras. Con la misma franqueza que caracterizó su carrera, afirmó: "No tengo nada fijado, estoy abierto a escuchar ofertas. ¿Por qué no entrenar a otro equipo de La Liga? Busco un proyecto ilusionante, tengo la ambición de ganar trofeos".

Habló con la revista francesa de su perfil como entrenador y de sus colegas de profesión que más admira: "La Masia y mi posición en el centro del campo me dieron una ventaja, siempre vi el fútbol como un todo. No pensaba sólo en defender o atacar, sino en construir. Para mí, los mejores entrenadores son los excentrocampistas: Guardiola, Van Gaal, Ancelotti, Xabi Alonso, Arteta…".

Reflexionando sobre su manera de entender el juego, el catalán destacó la influencia del legendario Johan Cruyff en su filosofía futbolística: "Cruyff me marcó muchísimo, para mí el fútbol es ante todo un juego. Claro que el objetivo es ganar, pero eso es algo natural si juegas bien y te diviertes en el campo. Mi filosofía se basa en cuatro 'P': la Presión por recuperar rápidamente nuestra pelota; la Posesión, porque si no tengo el balón el 90% del tiempo, sufro; la Posición, cada uno ocupa un área y sabe dónde está su compañero; y la Percepción, entender el juego y anticiparse para tomar las mejores decisiones. Incluso añadiría una quinta 'P': la Pasión, porque si el jugador se siente realizado, experimentará el éxito de forma más natural".

Fracaso en el Barça

La trayectoria de Xavi se forjó en La Masia, donde aprendió a concebir el fútbol como un todo. Ya de entrenador, tras ser objeto de interés por parte del Barça en diversas ocasiones, optó por madurar en el banquillo del Al Sadd, donde durante dos temporadas y media experimentó y ganó títulos. Su retorno al club catalán fue una etapa de contrastes: un primer año y medio rebosante de expectativas y buenos resultados, seguido de momentos difíciles, como la salida de figuras clave tales como Jordi Cruyff y Mateu Alemany, según relata.

"El club se encontraba en una de las peores situaciones de su historia, incluso peor que a principios de los 2000. Las expectativas eran muy altas en comparación con mi historia como entrenador. Mi profundo apego al Barça a veces no me hacía ningún favor. Quizás a veces era demasiado sentimental, pero fue un verdadero aprendizaje", recordó de su reciente etapa en el club.

Xavi Hernández en uno de sus partidos con el Barcelona

El 'Pep Team' y la Selección

Como jugador, se paró a revisar lo que fue la época gloriosa del Barça con Guardiola al frente. "Hasta los 24 años me sentí pequeño y frágil. Cuando nos enfrentamos al Liverpool de Steven Gerrard, al Chelsea de Frank Lampard o al Milan de Andrea Pirlo, me decía: 'Vaya, va a ser complicado'. Con Pep entendí que podía competir con cualquiera y pude llegar a la cima de mi carrera. Ese Barça será recordado. Tuvimos la mejor generación de la historia de España, formada en La Masia, con el mejor jugador de la historia, Messi. No sé si somos el mejor equipo de todos los tiempos, pero sólo que se diga que está entre los cuatro o cinco equipos que podrían serlo es un gran privilegio".

Además, también habló de los éxitos de la Selección entre 2008 y 2012: "Antes era utópico que un jugador español ganara el Mundial. Era un honor reservado a italianos, alemanes, brasileños, argentinos... Con esta generación 2008-2012 cambiamos esa mentalidad. Antes llegar a cuartos de final ya era un logro. Hoy, si no ganamos, casi parece un fracaso. Cambiamos la historia del fútbol español. Este equipo será recordado por siempre".