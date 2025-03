Suspendido el Barça - Osasuna por el fallecimiento de Carles Miñarro, miembro del cuerpo médico del club azulgrana

Barcelona

Osasuna

El Barça lo ha hecho oficial a través de un comunicado: se suspende el partido correspondiente a la jornada 27 de La Liga que enfrenta al Barça ante Osasuna. El motivo ha sido el fallecimiento de un miembro del cuerpo médico del conjunto azulgrana: Carles Miñarro Garcia.

El doctor del equipo azulgrana, Carles Miñarro, ha muerto este sábado en la habitación del hotel Meliá de Pedralbes. Según ha podido saber en exclusiva Crónica Global, se ha encontrado sin vida el cuerpo del médico.

A través de su cuenta de X, "LALIGA ha lamentado el fallecimiento del médico del primer equipo del FC Barcelona, ​​el doctor Carles Miñarro, e informa de que por este motivo queda aplazado el partido previsto para hoy, a la espera de la resolución del juez único de Competiciones. LALIGA quiere expresar sus más sinceras condolencias a la familia, amigos, al club y aficionados y se suma a su dolor. La nueva fecha y hora del partido se comunicarán próximamente."

Videomarcador del estadio de Montjuïc. Reuters

"El FC Barcelona lamenta comunicar la triste noticia del fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro Garcia, esta misma tarde. Por ese motivo, el partido entre el FC Barcelona y el CA Osasuna queda aplazado hasta nueva fecha.

La Junta Directiva y el conjunto de trabajadores y trabajadoras del FC Barcelona queremos transmitir nuestro pésame más sincero a familiares y amigos, acompañándolos en el sentimiento en estos momentos tan difíciles", reza el comunicado publicado por el club azulgrana.

En cuanto el Barcelona le ha trasladado a Osasuna la noticia del fallecimiento de Carles Miñarro, ambos equipos no han tardado en ponerse de acuerdo y decidir suspender el partido independientemente de la fecha en la que se dispute. Los dos clubes se lo han trasladado a La Liga y RFEF e inmediatamente lo han acordado así.

La expedición de Osasuna ya ha abandonado las instalaciones del estadio de Montjuïc y en breves momentos lo hará también la plantilla del Barça. En cuanto la noticia se hizo pública en el videomarcador tras ser anunciada por megafonía, los espectadores abandonaron el estadio a la mayor brevedad.

El pésame del CA Osasuna

"Nos lo ha comunicado el Barça como es lógico y natural, lo primero es dar el pésame a la familia y también al Barcelona. Nosotros también podríamos estar en esa situación y no hemos puesto ninguna pega. Había que ponerse de acuerdo los clubes y después el árbitro ha sido quien también ha decidido que le parecía bien que se suspendiera. Me parece bien que así haya sido. No vamos a Pamplona porque el aeropuerto está cerrado y viajaremos mañana por la mañana", reconoció Luis Sabalza, presidente del CA Osasuna.