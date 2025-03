De la magia de Rodrygo en la Champions al oportunismo de Brahim: las notas del Real Madrid en el derbi ante el Atleti

Brahim y Mbappé celebran el segundo gol del Real Madrid al At. Madrid Reuters

Real Madrid

Atlético

El Real Madrid golpeó primero en los octavos de final y se llevó la victoria en la ida de la eliminatoria. Rodrygo empezó a encarrilar el triunfo de los blancos con un gol a los cuatro minutos de juego, mientras que Brahim Díaz, en la segunda parte, hizo el segundo tanto.

Fue un partido muy discreto tanto de Vinicius como especialmente de Kylian Mbappé. El francés estuvo muy lejos del nivel que demostró en la eliminatoria del playoff ante el Manchester City, y apenas pudo generar peligro.

Fede Valverde y Raúl Asencio volvieron a estar imperiales desde la defensa, y el canterano demostró que tiene ya tablas para ser un jugador de garantías en citas de altos vuelos como esta.

Griezman y Lino presionan a Mbappé en el área del Atlético de Madrid Reuters

Courtois: 7

No tuvo demasiado trabajo porque el Atlético apenas tiró dos veces entre los tres palos, y una de ellas fue la obra de arte de Julián Álvarez. Nada pudo hacer en ese tanto. Salvó un gol a Griezmann en la segunda parte.

Valverde: 9

Uno de los mejores jugadores del Real Madrid en el partido. Es un espectáculo, también en el lateral derecho. Asistió a Rodrygo en el primer gol del partido, y en defensa sacó un tanto cantado en la primera parte cuando Lino iba a rematar en el área pequeña. Es un portento.

Asencio: 8

Otra lección de jerarquía y de solidez en la defensa. No hay cita grande que le asuste. Ni afrontar una eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid hace que se inmute nada.

Rudiger: 7

Fiable el germano una vez más. La pareja con Asencio gana cada vez más enteros y los dos se entienden cada vez mejor. Incluso se animó a ir al ataque en varias ocasiones y ejecutó varios disparos desde larga distancia.

Mendy: 7

Partido muy correcto del lateral zurdo del Real Madrid. Se las tuvo que ver con Giuliano Simeone y le contuvo bastante bien durante todo el encuentro. Sin fallos atrás, participó en la jugada del gol de Brahim.

Camavinga: 6

Partido discreto del centrocampista del Real Madrid. Todavía no está en su mejor estado de forma y apenas hizo esas conducciones para romper líneas que tanto le caracterizan. Fue sustituido en la segunda mitad por Modric.

Tchouaméni: 7

Correcto el francés en el centro del campo. No desentonó. Sin grandes alardes, le costó robar balones cuando el Atlético de Madrid tuvo posesiones largas.

Brahim Díaz: 9

Uno de los mejores del equipo blanco. Activo desde la banda izquierda y definitivo en la segunda mitad para hacer el gol de la victoria. Una jugada individual dentro del área para marcharse de Giménez en una baldosa y batir a Oblak con un gran disparo.

Rodrygo: 9

Cuando llega la Champions, es decisivo. Apenas tardó cuatro minutos en reivindicarse una vez más, por si todavía le sigue haciendo falta. De los tres de arriba, de largo el mejor del Real Madrid, muchos pasos por encima de Vinicius y de Mbappé. En el gol le ganó la espalda a Javi Galán y firmó una definición perfecta. Después estuvo un tanto desaparecido, pero ayudó en defensa.

Rodrygo celebra su gol ante el Atlético de Madrid. REUTERS

Vinicius: 7

No estuvo brillante el brasileño. A falta de acierto, volvió a mostrar mucho ímpetu pese a que apenas desbordó en todo el partido. Apareció en la jugada del gol de Brahim para acelerar la acción.

Mbappé: 5

Seguramente el jugador más discreto del Real Madrid en el partido. No se encontró en ningún momento, no tuvo espacios para correr y en estático le costó mucho generar peligro. No estuvo acertado.

Luka Modric: 6

Le dio pausa y calma al partido cuando entró en la segunda mitad. Con el croata en el campo, al Atlético le costó tener el balón. Además, gozó de una gran ocasión, pero su tiro dentro del área salió flojo y centrado.

Lucas Vázquez: 5

Entró en la segunda mitad para dar un poco de aire a Fede Valverde. Estuvo presente en la jugada en la que Modric casi marca el tercero.

Endrick: sin clasificar