La "gran oportunidad" que ve Simeone en el derbi: "Barça y Real Madrid son historia, nosotros crecimiento puro"

No es un derbi cualquiera. Real Madrid y Atlético se ven este martes las caras en la ida de los octavos de final de la Champions League. Hacía ocho años que los dos grandes equipos de la capital no se veían las caras en la máxima competición europea. Aquella vez, los blancos eliminaron a los colchoneros en lo que fue la despedida continental del Vicente Calderón.

Diego Pablo Simeone ve "una gran oportunidad" en esta eliminatoria que Rodrigo de Paul catalogó "de mucho desgaste". Ambos fueron los protagonistas en la sala de prensa del Metropolitano en este lunes víspera a la batalla que se presenta en el Santiago Bernabéu.

"Es un partido con muchísimo respeto, ante un grandísimo rival. Entiendo que ellos nos respetan de la misma manera. Todo lo anterior no influye. Esto es la Champions y si no jugáramos con un equipo que no es de La Liga, no hablaríamos de estos temas. Para Madrid es espectacular que nos enfrentemos. Para España, tener a un equipo en cuartos va a ser muy bueno también. Y para nosotros, que lo vamos a jugar, disfrutarlo. Es un momento importantísimo", analizó Simeone.

Para el Cholo, es un partido "que está lleno de detalles". "Son definitorios en esta etapa. Aquel equipo que logre tener en cuenta estas situaciones, pasará". Lo que no ve es que la balanza se decante por uno de los equipos: "Comprendo la búsqueda de tener un favorito. Nosotros enfrentamos a un rival muy grande y sabemos cuáles son nuestras fuerzas e intentamos potenciarlas".

El protagonismo recae en el lado rojiblanco sobre un Julián Álvarez que está en racha y al que no le ve techo: "Es muy joven. Necesita seguir así y tiene margen de mejora. Ojalá nosotros, como cuerpo técnico, podamos ayudarlo a seguir creciendo. Se le ve pleno y con ganas de hacer más".

Sobre sus propias sensaciones, esto dijo Simeone: "Con mucha ilusión, como si fuese el primer día en el Atleti. Con la búsqueda de llevarlo a un lugar importante en Europa, respetando sus valores y su historia. Estamos atravesando momentos espléndidos como club".

Le preguntaron si quiere un Atleti que vaya a salir vivo al Bernabéu o a matar y respondió seco: "Las dos van relacionadas". Como también lo fue cuando le dijeron si sigue viendo al Barça y Madrid por encima de su club: "La respuesta se responde sola. Barça y Madrid están en ese lugar por la historia que tienen, nada cambia. Nosotros somos crecimiento puro, que es muy bonito".

Por último, no se 'mojó' a la hora de decidir si prefiere eliminar al Real Madrid en Champions, rompiendo una racha histórica, o ganar su tercera Liga: "Yo veo siempre lo que me toca ahora, no lo que puede pasar en La Liga. Me centro solo en el partido que vamos a tener mañana". El Cholo está listo para una eliminatoria como mucha historia: "Existe, y la del Real Madrid en la Champions es extraordinaria y mañana tenemos una gran oportunidad".

Las palabras de Rodrigo de Paul

En cuanto a De Paul, que habló en rueda antes que Simeone, habló del "desgaste" que supone una eliminatoria así, entre vecinos, y dijo que es un partido "que a todo el mundo le encanta jugar

Baja de Bellingham

"Eso lo tiene que decir el mister. La baja de Bellingham es importante pero es un equipo con jerarquía. El equipo tiene que estar mental y físicamente al cien por cien, concentrado y que va a ser una eliminatoria de mucho desgaste".

Plan para el derbi

"El equipo viene preparando muy bien lo partidos. intentamos sacar provecho de lo que creemos que son las debilidades de los rivales. Ojalá mañana, lo que hemos trabajado, lo podamos hacer de la mejor manera".

Partido especial

"Siempre creo que el partido que viene es el más importante. El valor se lo daré cuando termine mi carrera o la temporada. El partido más importante siempre es el próximo. No hay más que eso. Así lo afronto. Igual que la vida. El de mañana es el más importante de todos y a partir del miércoles será el del fin de semana".

Ruido en el derbi

"Enfrentamos al Madrid, en el Bernabéu. Son los últimos campeones de Europa y los dos vamos a competir. No existe otra cosa que competir lo mejor para tu equipo y lo externo se queda fuera".

Se siente querido

"Ya lo dije: yo siempre me sentí importante, así me hicieron sentir. Todos los roles tienen un peso y por eso nuestra mayor fuerza es el grupo. Así se forman los equipos. Me encanta que me exijan, puedo dar muchísimo más".

Exigencia de un derbi

"Es un grandísimo rival, en un gran campo. Es un partido que lo mira todo el mundo, un partido que a todo el mundo le encanta jugar, pero que desgasta mucho".

A su mejor nivel

"Siempre creo que el mejor nivel está por llegar, trabajo para ello. Estoy en un club que me encanta estar, que tiene unos valores con los que me veo reflejado un montón. Disfruto el hoy".