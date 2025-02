La encrucijada del calendario también afecta a la Selección: la Nations League en juego y sin fecha para la 'Finalissima'

El capricho de UEFA y FIFA por querer ampliar el número de partidos está trayendo más problemas de los previstos para sendos organismos. Los clubes ya han alzado la voz por medio de los capitales y los entrenadores, aunque por el momento sus peticiones no están siendo escuchadas; las lesiones están a la orden del día en cada partido, pero ese tampoco es un motivo que haya cambiar el itinerario establecido de cara al futuro.

Los entrenadores han dado la voz de alarma sobre el estado físico de aquellos jugadores que, sin estar al 100%, han sido convocados para jugar con su selección. Los seleccionadores también han de mirar por sus propios intereses. Por lo tanto, esto conlleva un círculo del que sólo UEFA y FIFA está consiguiendo sacar partido.

A mayor número de partidos, más ingresos. O como defienden Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, más espectáculo. Sin embargo, ahora se han encontrado un problema de difícil solución: encontrar hueco a todos los partidos en un calendario cada vez más apretado. España y Argentina todavía están a la espera de que FIFA anuncie la fecha y el lugar donde se disputará la 'Finalissima'.

Los campeones de América y Europa deben enfrentarse para dirimir el trofeo intercontinental que se creó hace unos años, pero el calendario pone trabas. Argentina, vigente campeona de la Copa América, tratará de revalidar el título que ganó en 2022 ante Italia; mientras que España, tras ganar la Eurocopa en 2024, será la primera vez que dispute este trofeo.

La FIFA tiene estudiadas varias fechas tentativas, pero todavía se desconoce cuándo y dónde se llevará a cabo el partido entre la mejor selección de América y la mejor selección de Europa. Ninguno de los dos combinados tienen espacio en el calendario por sus compromisos con sus respectivas confederaciones.

Las opciones de FIFA

La FIFA tiene estudiadas dos versiones para cuadrar la fecha en la que se jugará la Finalissima: una en 2025 y otra en 2026. Con bastante optimismo se esperaba disputar el partido en el mes de marzo de este mismo año, sin embargo, en esa ventana Argentina disputará las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de 2026.

España, por su parte, se enfrenta el 20 y 23 de marzo a Países Bajos en los cuartos de final de la Nations League. Por lo que cuadrar el partido en estas fechas resulta algo inviable. Mientras tanto, la Real Federación Española de Fúbtol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se mantienen a la espera.

La otra alternativa, y cada vez con más probabilidades porque le da margen a la organización, es estirar la 'Finalissima' a marzo de 2026. Si bien es la opción más sensata, todo dependerá del calendario de Argentina (en esa ventana ya no tendrá eliminatorias sudamericanas) y de España, si no juega la repesca para clasificarse al Mundial.

El estadio de Lusail en la final del Mundial de 2022 Europa Press

La sede tampoco está definida y, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades de la organización, debería ser en América porque la anterior edición se llevó a cabo en Europa. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) insiste en llevarla a Estados Unidos a pesar de la resistencia de la UEFA para que no salga de su territorio.

La fecha del partido depende, en gran parte, de la buena predisposición que muestren las dos selecciones involucradas: España y Argentina. En 2024, los seleccionadores se "mojaron" sobre el trofeo y ninguno se mostró ansioso por competir. "En principio no sé si se va a jugar. El año que viene (por 2025) seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene eliminatorias hasta noviembre. No lo veo factible", declaró Lionel Scaloni.

Por su parte, Luis De la Fuente, en la misma sintonía, dejó en claro que no hay certezas: "Con Argentina tenemos pendiente la Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión", reconoció el seleccionador español.

Sin fecha para la Finalissima y sin previsiones a corto plazo, el objetivo inmediato para España es la Nations League. Los de Luis de la Fuente defienden el trofeo de campeón y tras ganar la Eurocopa parten como los grandes favoritos. Sin embargo, Países Bajos será el primer escollo. La selección dirigida por Ronald Koeman tiene una particular rivalidad tras la final del Mundial de 2010.

Terminada la fase de grupos de la UEFA Nations League, en marzo las selecciones clasificadas a los cuartos de final disputarán la siguiente eliminatoria, será el tercer parón de selecciones de la temporada. El 4 de junio se celebrarán las semifinales, mientras que el día 8 se jugará la final y el partido por el tercer y cuarto puesto, por si fuera poco.