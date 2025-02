Ancelotti, Flick y Simeone, un papel decisivo para los tres: el éxito de Madrid, Barça y Atleti pasa por ver quién prevalece

La ida de las semifinales de la Copa del Rey ha puesto las bases para lo que se avecina en el fútbol español para los últimos tres meses de competición. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid están implicados en una ardua batalla dentro de sus tres principales competiciones y esto no ha hecho más que comenzar.

El empate en Montjuïc entre culés y colchoneros y la victoria blanca en Anoeta dejan claro, por un lado, la igualdad entre Barça y Atleti y, por otro, una potencial final copera del Madrid contra uno de ellos. Y es que hay que tener en cuenta que los duelos directos entre los tres 'grandes' del fútbol español van a ser un constante de aquí en adelante.

Hay asegurados dos derbis en los octavos de final de la Champions League, dos Atleti - Barça en La Liga y la vuelta de Copa y un Clásico en la jornada 35 del campeonato liguero. Pero todavía pueden confirmarse otros dos partidos de esta talla, de confirmarse el pase del Madrid a la final de Copa y si Madrid o Atleti, por un lado del cuadro, y Barça, por el contrario, alcanzan la final de Champions.

Los tres últimos meses de la temporada van a estar cargados de duelos directos entre Madrid, Barça y Atleti, y el foco apunta hacia los banquillos. Carlo Ancelotti, Hansi Flick y Diego Pablo Simeone van a tener un papel decisivo en estos enfrentamientos y también en la gestión de sus propios equipos.

En los cara a cara de la presente campaña, el gran perdedor que resulta es Ancelotti ya que su Madrid no sabe lo que es ganar Barça y Atleti desde el arranque del curso. Con los de Simeone ha empatado tanto en la primera como en la segunda vuelta de La Liga (doble 1-1 en el Metropolitano y en el Bernabéu). Y contra Flick, por el momento, todas sus experiencias han acabado en desastre: 0-4 en Liga y 2-5 en la final de la Supercopa de España.

Pese a todo lo bien que hasta ahora se le ha dado Flick enfrentarse a Ancelotti, parece que le cuesta más contra Simeone, al que todavía no ha ganado. De hecho, el técnico argentino logró en diciembre su primera victoria en 12 años contra el Barça como visitante en Liga. En su reencuentro del martes, también en Montjuïc, el partido acabó en un espectacular 4-4 con alternancias en el marcador que dejó, sobre todo, más dudas que certezas en el lado del técnico alemán.

Ancelotti da con la tecla

Ahora bien, del pasado se pueden sacar conclusiones, pero no absolutas. Principalmente valen poco aquellos antecedentes de hace ya unos meses. Y es a lo que se agarra, en especial, el Madrid de Ancelotti, que ha evolucionado a lo largo de la temporada y ya se siente capaz de dominar a otros 'grandes', como se vio ante el Manchester City en Champions.

Carletto, que si de algo va sobrado es de experiencia, parece haber dado con la tecla con su equipo, encontrando especialmente el equilibrio con sus cuatro estrellas de ataque. Ante la Real, además, sacó pecho de banquillo logrando el triunfo con varios de los menos habituales en el campo —Lunin, Güler o Endrick—: "Hoy hemos rotado, pero el equipo ha mantenido la solidez, sido compacto y hecho un muy buen partido a nivel defensivo. Ha sido solidario. Creo que lo estamos haciendo bien, pese a los 'cambios' que hemos tenido", destacó tras el partido de Anoeta.

Flick: ¿un plan suicida?

En el Barça, sin duda, Flick ha revitalizado al equipo desde que asumió su banquillo. Es una realidad constatada con los resultados y el rendimiento de sus jugadores en partidos importantes. Este Barça juega bien, mete goles y desquicia a los rivales. Pero tiene un gran 'pero' y es el descontol que a veces alcanzan sus propios partidos. Lo de Montjuïc ante el Atleti fue el mejor ejemplo.

El plan de Flick 'baila' en ocasiones entre lo valiente y lo suicida. Pasar del 4-2 al 4-4 entre el 84' y el 93' de un partido de semis de Copa no se puede permitir. El Barça ha encajado esta temporada el 30% de sus goles a partir del minuto 75 (13 de 43). "En los últimos minutos no hemos defendido bien. No daba crédito con el cuarto gol y hay que hablarlo", se lamentaba el entrenador del Barça tras el partido del martes.

Los gladiadores de Simeone

Y Simeone mira hacia el calendario más cargado de todos con este doble cruce copero y europeo contra Barça y Madrid. A su Atleti se le ha criticado mucho durante años de que, a la hora de la verdad, pocas veces ha estado ahí. Esta temporada, sin embargo, su plantilla es más profunda que nunca —con jugadores como Sörloth aportando mucho desde el banquillo— y tiene una nueva estrella en el campo, que es Julián Álvarez.

Además, el Atleti ha recuperado el carácter de antaño. "Hay un espíritu de gladiadores increíbles", destacaba el Cholo tras su última visita al Barça sobre lo mejor de su equipo. Se le puede exigir más, pero por ahora ahí está su Atleti en una situación difícilmente mejorable. Que no se caiga la nave es la misión principal de un Simeone más motivador que nunca. Se avecinan tres meses de locura en el fútbol español.