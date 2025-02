Cuadra Fernández, en el punto de mira: el árbitro conocido por su "simpatía" con el Atleti que pitará al Madrid en plena guerra

En medio de un ambiente de creciente tensión arbitral en La Liga, el colegiado Cuadra Fernández ha sido designado para dirigir el partido entre el Real Madrid y el Girona, este domingo a las 16:15 horas. La noticia no pasa desapercibida para quienes recuerdan la "simpatía" que, según diversas voces, este colegiado ostenta hacia el Atlético de Madrid.

Tras tres jornadas llenas de polémicas arbitrales, el ambiente se torna aún más delicado para el conjunto merengue. En los encuentros contra el Espanyol, el Atleti y el Osasuna, el Real Madrid se vio repetidamente afectado por decisiones controvertidas, que han puesto en entredicho la imparcialidad de algunos colegiados.

Una carta formal expresada por el club blanco evidenció su descontento, tras la roja perdonada al perico Romero y otras decisiones que, según ellos, han desequilibrado los partidos. Este cúmulo de episodios ha encendido los focos sobre el arbitraje en una etapa crucial de la competición.

El escenario se vio agravado el fin de semana por la actuación de José Luis Munuera Montero en el choque entre el Osasuna y el Real Madrid. Durante ese partido, el colegiado tomó decisiones que no dejaron de generar controversia: la expulsión de Jude Bellingham y la omisión en la señalización de varios penaltis, entre ellos uno claro a favor de Vinicius.

Tras su esperpéntico arbitraje, EL ESPAÑOL reveló que Munuera Montero es titular de una empresa, Talentus Sports Speakers SL, que opera como cazatalentos para clubes como el Atlético de Madrid, el PSG y el Manchester City. La RFEF, tras una investigación exprés, concluyó que no hay conflicto de intereses en las actividades empresariales del colegiado.

En este contexto, Carlo Ancelotti no dudó en declarar este sábado: "Mantengo mi opinión, quiero una competición lo más limpia posible", resaltando el impacto negativo de las decisiones arbitrales en el rendimiento del conjunto blanco, que ha sumado apenas dos de los últimos nueve puntos en Liga. Cuadra Fernández es el siguiente nombre en la diana.

La sombra rojiblanca de Cuadra

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) designó para el partido contra el Girona a este árbitro adscrito al colegio balear y de origen madrileño. Su historial ya de por sí levanta algunas suspicacias. Mientras que en sus 17 encuentros previos contra el Real Madrid el conjunto blanco ha conseguido diez victorias, su balance en los partidos en los que ha estado presente con el conjunto colchonero es irreprochable, especialmente en Liga —con 11 triunfos, tres empates y sin derrotas–.

La sombra que persigue a Cuadra Fernández se remonta al año pasado, cuando el excolegiado Estrada Fernández dejó en claro su opinión sobre la inclinación que, supuestamente, el árbitro tiene hacia el Atleti. En declaraciones para El Desmarque, Estrada afirmó que, a pesar de haber nacido en Madrid, en el barrio de Hortaleza, el colegiado se trasladó al Comité Balear al obtener la categoría nacional, lo que le permite, a diferencia de otros árbitros, pitar encuentros en derbis de su CCAA de origen.

Guillermo Cuadra Fernández arbitrando un partido de Liga Europa Press

Según Estrada, "se sabe de su simpatía por el Atlético de Madrid y también de sus familiares más cercanos". Este antecedente se sumó a la polémica designación cuando, en un derbi copero disputado el año pasado, el árbitro optó por no expulsar al argentino Rodrigo de Paul. No fue la única polémica de aquel partido.

El colegiado sorprendió ese al mostrar un número inusual de tarjetas amarillas al Madrid, que se fue a la prórroga con seis amonestados. Una de ellas vio Brahim Díaz nada más entrar al campo por quejarse de una dura falta cometida por Mario Hermoso. Ya en la prórroga, Cuadra perdón la expulsión a De Paul tras una acción en la que, con una amarilla, dio un pisotón y luego un codazo a Carvajal. Para colmo, el árbitro anuló a Ceballos el gol del 3-3 por un fuera de juego previo de Bellingham.

Pero la condición 'especial' de Cuadra Fernández con los equipos madrileños —y en especial el Atleti— no solo ha levantado suspicacias en el Real Madrid. El pasado mes de enero, tras un Rayo Vallecano - Celta de Vigo que acabó en 2-1, el entrenador celeste Claudio Giráldez mostró su disconformidad con este colegiado, al que reclamó dos penaltis "clamorosos" y pidió falta en el primer gol de los vallecanos: "No puedo hablar, es un árbitro madrileño que nos pita hoy en Madrid y, a partir de ahí, creo que no está acertado...", dijo.

Melero López en el VAR

Para el encuentro entre el Real Madrid y el Girona, el CTA también ha elegido a Melero López como árbitro VAR. Este colegiado, que hace una semana dirigió el partido entre el FC Barcelona y el Rayo, fue protagonista para mal tras un gol al conjunto franjirrojo por un supuesto fuera de juego y pitó un penalti a favor del Barça, mientras que otra situación similar en contra del Rayo pasó desapercibida.

El conflicto continúa y no hay previsión de que vaya a acabar pronto. La respuesta de los árbitros, en este panorama, fue apiñarse. En un vídeo difundido esta semana por la RFEF, José María Sánchez Martínez —portavoz de los árbitros profesionales— victimizó al colectivo: "Todo el colectivo arbitral profesional hemos estado en una reunión en la que, dado el clima de beligerancia que cada día crece como consecuencia de determinados ataques que estamos sufriendo, hemos mandado un mensaje de unidad y de calma".

La figura de Cuadra Fernández se erige como el epicentro de un debate que va más allá de un simple arbitraje. La designación se produce en plena guerra por el liderato, en un momento en el que cada decisión cuenta y en el que la credibilidad de los árbitros se encuentra en el ojo del huracán.

Mientras los aficionados y los dirigentes del Real Madrid claman por una competición más justa y transparente, la polémica en torno a este colegiado —y, por extensión, a todo el colectivo arbitral— promete seguir alimentando la discusión sobre la imparcialidad y la objetividad en el fútbol español una semana más.