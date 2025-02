Un 'mini Rodri' contra el fin de ciclo: el plan de Guardiola para frenar la alta probabilidad de pasar del Real Madrid

Es el día. Uno de los dos últimos campeones de la Champions League avanzará a los octavos de final y otro se despedirá de esta edición sin pisarlos. Real Madrid o Manchester City. Pep Guardiola ve a su equipo con "un 1% de ganar" en el Santiago Bernabéu, aunque Carlo Ancelotti no se cree el mensaje de su colega de profesión.

Es el décimo enfrentamiento entre los dos entrenadores en la Champions, con la balanza claramente favorable a Carletto frente a Pep: cinco victorias para el italiano, dos para el español y dos empates. Ancelotti volvió a ganar la partida de ajedrez a Guardiola en Mánchester, siendo esta la primera vez que el Madrid conquista el Etihad Stadium.

Con todo a favor de los blancos, jugando en casa y el 2-3 favorable de la ida, además de las sensaciones vistas en el campo, Guardiola buscará los que algunos ven como casi un milagro. No Ancelotti, que repetirá lo que le funcionó la pasada semana. El City, con la eliminación, se asomaría al abismo del fin de ciclo, sin opciones realistas de luchar por la Premier League.

Se la juega Pep, que no está para inventar ni llevar a cabo planes suicidad porque al City actual no le da para ello. El técnico catalán se debe sujetar en sus básicos, apoyándose en alguna estadística que se pueda decantar de su lado. Como por ejemplo el rendimiento que tuvo el Madrid durante la fase liga de esta Champions a la hora de conceder. Opta aporta un dato: sólo 11 de los otros 35 equipos permitieron más de los 115 tiros que recibió el Madrid, mientras que solo seis tuvieron un total de goles esperados (xG) en contra superior al 15,1 de los merengues.

Además, otro dato: el City, pese a que acabó la fase de liga en el puesto 22, fue el tercer equipo con más disparos totales (148), mientras que sólo otros cinco registraron un xG superior a sus 18,5, aunque uno de ellos fue el Real Madrid (19,8). La baza de los de Ancelotti es que estos números ya se fueron al traste en la ida: el City estuvo por debajo de la media de los rivales blancos (11 tiros totales) y el Madrid sí estuvo en su línea (20).

Para que el partido se dé de cara al City, Guardiola tocará varias piezas de su once titular. En algún caso de manera obligada, como el de Manuel Akanji en defensa. El suizo se lesionó en la ida y su hueco, en la banda derecha, será para John Stones —que hizo de pivote— o Rico Lewis —que salió desde el banquillo—. También llegan 'tocados', aunque están disponibles, Rúben Dias, Nathan Aké y Jack Grealish. El drama que no acaba con el City y las lesiones esta temporada.

Habrá ajustes de Guardiola, que deberá escoger entre un Kevin de Bruyne muy lejos de su nivel o el exculé Gündogan en la posición de '10' y tendrá que elegir quién juega en las bandas. Ojo con el egipcio Omar Marmoush tras su hat-trick este fin de semana. Aunque si hay un nombre propio que pueda ser la novedad, en su caso en la medular, es es el del español Nico González.

Nico, ¿la baza de Pep?

Nico ya habría entrado en las quinielas para la ida de no ser por una pequeña lesión que sufrió en su debut con el City tras cerrarse su fichaje en enero. No jugó y fue este fin de semana cuando se estrenó por fin en un partido de Premier. Y no le pudo salir mejor: jugó los noventa minutos en la goleada contra el Newcastle (4-0) y registró unos grandes números, como su 97% de acierto en el pase (93 de 96 acertados).

Su rendimiento no se quedó ahí. Fue de largo el jugador del City que más intervino en el juego, con 114 toques al balón, 28 más que el segundo —Gündogan—. Guardiola, tras el partido, elogió a su jugador al que calificó como "una especie de mini Rodri". "Con su experiencia, energía y distribución nos ayudará inmensamente. En los próximos años, tendremos a ambos, él y Rodri, y seremos mucho más estables", añadió Pep. Y eso necesita en el Bernabéu: estabilidad.

Guardiola también valoró positivamente el carácter que exhibió Nico, que tiene 23 años, en su primer partido como jugador del City en la liga inglesa: "Llegó incluso a corregir a Haaland en un momento del partido".

Aún así, Guardiola es el primero en saber que sólo con un buen papel de Nico no bastará para remontar al Madrid. Este City tiene carencias evidentes, especialment defensivas. En la ida del Etihad se volvió a ver que sus centrales sufren mucho cuando les toca correr hacia atrás y en los duelos uno contra uno. Esto se multiplica si delante hay tres virtuosos en esto como son Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

La posición de los tres de ataque del Madrid entre los defensores del City volverá a ser clave, así como el papel de Bellingham entre líneas. El inglés, además, brilló en Mánchester por su sacrificio. En el Bernabéu, Jude podría tenerlo más sencillo si se confirma la presencia de Tchouaméni en la medular para dotar de mayor equilibrio al esquema blanco.

Ahora bien, que Tchouaméni juegue de pivote vendría porque se confirma la disponibilidad de Rüdiger para ser titular. Las cuentas le salen a Ancelotti, que podría reforzar el plan que tan bien le salió en la ida para 'enjaular' a Haaland lejos del área. En esa tarea se lució ya el canterano Raúl Asencio y ahora contaría con el respaldo de un jugador, el alemán, que ya tiene sobrada experiencia marcando al delantero noruego.

Se avecina la caída de un gigante. La lógica, por las circunstancias, hace que pensar que ese será el Manchester City de Guardiola. En batallas así, sin embargo, no se puede dar todo por sentado y el Real Madrid, por experiencia, tendrá que gestionar bien los momentos del partido. Dos colosos cara a cara.