Bellingham, sancionado con dos partidos por la tarjeta roja que le enseñó Munuera Montero ante Osasuna

El Real Madrid no podrá contar con Jude Bellingham en sus dos próximos partidos de La Liga, frente al Girona y al Betis. El Comité de Competición ha aplicado esta sanción tras la tarjeta roja que el árbitro Munuera Montero mostró al futbolista inglés en el partido del pasado sábado contra Osasuna.

El motivo de la expulsión directa de Bellingham en El Sadar fue el comentario con el que se dirigió al colegiado en una protesta. Competición considera lo que dijo el madridista como "menosprecio o desconsideración", aplicando el reglamento sancionador para este tipo de acciones.

¿Qué dijo Bellingham a Munuera Montero? Este es el gran punto de la polémica. El colegiado recogió en el acta lo siguiente: "En el minuto 40, Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: "Fuck you"". Sin embargo, el propio Jude alegó que lo que dijo realmente fue "fuck off".

"Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como 'joder'. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado", se defendió tras el partido Bellingham.

En las imágenes captadas por televisión no cabe lugar a dudas. "Te estoy hablando con respeto, fuck off", dice Bellingham. La expresión inglesa fuck off, si bien en su sentido literal sería 'vete a la mierda', suele utilizarse como un 'joder' o 'no me jodas' de la misma manera en la que estas expresiones se usan en español.

So Jude Bellingham got a red card for saying "I'm talking to you with respect, fuck off" 🤡 pic.twitter.com/dWlXzilhIX — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) February 15, 2025

Por ello, por tratarse de un supuesto malentendido, el Real Madrid solicitó a Competición que la tarjeta roja que vio Bellingham fuera anulada. El organismo, sin embargo, ha dado por buena la expresión redactada en el acta arbitral.

Competición da por bueno el acta

En su escrito, Competición concluye que "ni las imágenes aportadas, ni las pruebas periciales que se acompañan permiten llegar a la convicción inequívoca de que el jugador no pronunció la frase que le atribuye el acta, sino otra distinta. En particular la prueba videográfica no permite apreciar el momento exacto en que el jugador pronuncia esta frase de modo completo, siendo imposible a juicio de este Comité apreciar la preposición que acompaña al verbo fuck".

Es por ello que el organismo procede a "imponer, teniendo en cuenta las distintas circunstancias fácticas que se invocan, la sanción prevista en dicho precepto en su grado mínimo, de dos partidos".

El club blanco podrá recurrir ante el Comité de Apelación para intentar, así, que su futbolista no se pierda los partidos contra Girona, en el Santiago Bernabéu, y Betis, como visitante.