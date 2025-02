La brutal agresión a dos hinchas discapacitados del Villarreal: una fractura de mandíbula y la pérdida de visión de un ojo

Dos seguidores del Villarreal con diversidad funcional fueron atacados el pasado sábado por un grupo de encapuchados tras el partido contra el Valencia en el estadio de La Cerámica. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de la Plana.

Fuentes del club castellonense señalaron que el pronóstico de los afectados era leve después de la agresión, la cual ocurrió en las inmediaciones del parque de La Panderola, cerca del estadio del conjunto groguet.

Según testigos, un grupo de encapuchados vestidos de negro sorprendió a los aficionados, los golpeó brutalmente y huyó cuando otros seguidores se acercaron para socorrer a las víctimas.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥



El Villarreal CF condena y repudia la agresión a dos aficionados tras el partido de ayer — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 16, 2025

La policía y los servicios sanitarios se presentaron en el lugar y trasladaron a los heridos al hospital. Uno de ellos sufrió un fuerte golpe en la boca, provocándole una fractura maxilofacial completa y la pérdida de varias piezas dentales, mientras que el otro, que presentó un ataque de ansiedad, sufrió un hematoma y la pérdida de visión de un ojo.

Ambos clubes, Villarreal y Valencia, condenaron los hechos. Desde el club de Mestalla aseguraron que colaborarán con las autoridades y con el Villarreal para identificar a los responsables. Además, indicaron que se aplicará "la sanción más severa" si se determina que los agresores son abonados valencianistas.

La denuncia de las madres

Susana Herreros, madre de uno de los afectados, expresó su indignación a través de redes sociales. Respondió a un usuario que había llamado "paletos" a los agredidos: "Esos paletos de los que hablas son dos críos con capacidades especiales a los que les han insultado y pegado mientras se dirigían a su casa tras ver un partido de fútbol".

"Ahora siguen en el hospital; y les acaban de hacer un TAC a cada uno y placas por posibles fracturas", añadió pocas horas después de la agresión.

"Pasar por donde estaban ellos, después de recibir insultos (hijos de puta) en repetidas ocasiones, se levantan, corren a por ellos y les dan una paliza, resultado 1 fractura por 2 sitios de mandíbula y el otro, hematoma y pérdida de visión de un ojo. Por cierto son 'especiales'".

Miembro de la Agrupació de Penyes del Villarreal (APV), Susana Herreros continuó: "Uno de ellos es mi hijo (iban tres amigos), de 18 años y con discapacidad los tres". "Han pasado por el parque [La Panderola] de camino a casa y les han insultado, se han quedado mirando y han ido a por ellos", detalló. "Les han pegado a dos de ellos, eran cinco mayores. ¿En serio, eso tiene justificación?", cuestionó la madre.

En otra publicación, Susana reveló: "Del otro crío nos acaban de informar que tiene fractura de mandíbula por dos sitios y pérdida de piezas dentales". "Perdóname, pero no lo entiendo", respondió a un usuario en X. "Llevo inculcando a mi hijo lo bonito del fútbol, pero esto sobrepasa todos los límites", concluyó.

Por su parte, Verónica, madre del otro joven agredido, habló en los micrófonos de Cadena SER: "Está mal, tiene rabia de lo que pasa. No quiere volver a un partido así fuerte porque la verdad es que da miedo. A mí ya me dio miedo que fuera. Iba habitualmente con amigos a un partido y no ha pasado nunca nada".

Unos 600 aficionados del Valencia acudieron al partido en La Cerámica. Antes y después del encuentro, grupos de seguidores intercambiaron cánticos hirientes e insultos.