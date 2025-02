Sigue el pique Vinicius - Rodri: esto dijo el futbolista del City sobre la pancarta del Balón de Oro en el Etihad Stadium

Man. City

Era la primera vez que Manchester City y Real Madrid se veían las caras desde la polémica del último Balón de Oro y la afición mancuniana se reservó una sorpresa para la ocasión. Fue una pancarta recordando la victoria en la votación de su futbolista, el español Rodri Hernández, sobre el madridista Vinicius.

Más allá del resultado del partido, un 2-3 que deja muy de cara la clasificación a octavos de final para el Real Madrid, la pancarta se robó la atención en la noche del martes. Tanto que fue uno de los temas recurrentes en la zona mixta del Etihad Stadium tras el encuentro.

En la Tribuna Sur del estadio, los aficionados del City exhibieron antes del partido una gran lona con la imagen de Rodri besando el Balón de Oro, acompañada de la frase "Stop Crying Your Heart Out" ("Deja de llorar con todo tu corazón").

Esta expresión, título de una canción de Oasis, se interpretó como una indirecta hacia el Real Madrid, que no asistió a la gala del Balón de Oro en la que Rodri se impuso a Vinicius.

Rodri, quien grabó con su teléfono móvil el momento en que la pancarta fue desplegada, fue cuestionado al respecto por El Chiringuito a su salida del estadio y respondió escuetamente: "Muy bien".

Durante el encuentro, la afición del Manchester City también dedicó cánticos a Vinicius, coreando "¿dónde está el Balón de Oro?". La respuesta del brasileño no se hizo esperar. Según captaron las cámaras de Movistar+, el delantero reaccionó señalándose el parche con las 15 Champions conquistadas por el Real Madrid.

Sobre la pancarta, Vinicius expresó tras el partido: "La veo, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas me dan más fuerzas para hacer un gran partido y aquí lo he hecho. Ellos saben nuestra historia, todo lo que hacemos en esta competición. Es la quinta vez que venimos, siempre hace mucho frío y tenemos que seguir esta línea".

El delantero brasileño también aprovechó para manifestar su descontento con el arbitraje: "A veces es muy complicado porque los árbitros no defienden a los jugadores que se llevan las patadas. Cuando me dan patadas, siempre recibo yo la tarjeta, pero mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudan a estar centrado. No soy un santo, pero siempre quiero ganar de cualquier manera".

En cuanto al partido, Vinicius valoró la victoria ante el City: "No ha estado mal. He podido hacer un gran partido. Desde la primera parte hemos defendido muy bien. Da igual quién marque goles, estamos aquí para hacer grandes cosas con esta camiseta y poner al Madrid en el nivel más alto”.

Sobre su asistencia a Bellingham, explicó: "Lo importante era ganar. Yo intento tirar y el balón va a Jude, y marca. Esta competición tiene algo diferente con nosotros y ojalá siga así". Finalmente, Vinicius cerró con un mensaje sobre la vuelta: "Quedan muchos partidos y la vuelta siempre es muy complicada, pero hay que seguir en esta línea, defendiendo como hoy y que nuestra afición pueda vivir una noche mágica".