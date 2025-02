Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas, anuncia su recaída del cáncer: "Tendré que volver a parar seis meses"

Kirian Rodríguez, jugador de 28 años de la UD Las Palmas, ha anunciado en una rueda de prensa que ha recaído del linfoma de Hodgkin que sufrió en 2022 y que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

"Ayer me comunicaron que he recaído del cáncer. Tendré que volver a parar y pasar por otro tratamiento de quimioterapia para luchar contra la enfermedad", anunció el futbolista ante los medios de comunicación.

"A principios de enero me hice una analítica y la hematóloga iba con un poco de preocupación y viendo que los valores no eran los adecuados me hice otro tipo de pruebas como un pedo o una biopsia. Ayer me comunicó la hematóloga que he recaído del cáncer", añadió el capitán del equipo amarillo, quien quiso agradecer el apoyo de directivos y compañeros.

El centrocampista canario estaba siendo una figura muy importante en el esquema de Diego Martínez. Había jugado 21 partidos de Liga y estaba firmando una de sus mejores temporadas.

Segunda vez

El episodio no es nuevo para el centrocampista, que ya vivió un parón debido a su salud hace casi tres años. En agosto de 2022, Kirian anunció que padecía un grupo diferenciado de tumores que afecta al sistema linfático y que le tuvo ocho meses alejado de la máxima competición.

"Empiezo una lucha aparte. Estaré un tiempito apartado. Quiero que me vean fuerte. No vengan con mensajes de pena y ánimo. Ahora voy a salir y en diciembre tendrán el mejor mercado de invierno, porque voy a volver", dijo la primera vez que anunció que debía aparcar el fútbol para tratarse de su enfermedad.

Kirian Rodríguez trata de quitarle el balón a Bellingham. Reuters

Un mensaje lleno de determinación, que convirtió en hechos poco después. El 30 de abril de 2023, en un partido contra el Real Zaragoza (1-1), Kirian regresó al fútbol tras superar el cáncer en el mes de enero. Había estado apartado de los terrenos de juego un total de 271 días.

Con Kirian sobre el césped del Insular, Las Palmas celebró aquella temporada el ascenso a Primera División. Ya en la categoría de oro, Kirian se convirtió en un futbolista muy importante para los canarios. Jugó 37 de las 38 jornadas, todas ellas como titular. Un total de 3.243 minutos en los que anotó 6 goles, además.

En la temporada 2024/25, Kirian volvió a ser una pieza insustituible en el centro del campo amarillo. Hasta que reapareció la enfermedad había jugado 20 de 21 jornadas, siempre en el once inicial.