Cristiano Ronaldo y su salida del Real Madrid: "Quería una nueva motivación, mi ciclo allí estaba acabado"

Cristiano Ronaldo habló durante su entrevista con La Sexta sobre su etapa en el Real Madrid, su salida y como ve la actualidad del equipo blanco. El portugués, que mira los partidos de su exequipo, espera volver algún día al Bernabéu para reencontrarse con la que fue su afición durante tantos años.

Y es que Ronaldo quiere mucho al madridismo. "Es mi casa, España. Fue donde estuve más feliz futbolísticamente. Me alegro que la gente se siga acordando. Cuando dejas un legado la gente no se olvida. La gente me sigue viendo y es normal con tantas redes sociales", afirmó el portugués quien habló de su salida del Real Madrid cuando estaba en un gran momento.

"Quería una etapa distinta. Mi ciclo estaba encerrado. Quería otra motivación diferente. No me desgastó mi salida porque se lo dije a Florentino y él lo aceptó. En ese momento, en la negociación, no se portó del todo bien conmigo", dijo.

"Lo entendí. no podia vovler atras, no podía faltar con mi palabra a la Juventus. Pero aprecio mucho a Florentino. Un digno presidente, una persona seria que me trató bien y le respeto", añadió Ronaldo.

El actual Madrid

Cristiano Ronaldo habló de la actualidad blanca. De Mbappé, de Vinicius y su Balón de Oro, de Bellibgham... hasta de Ancelotti, a quien consideró una "gran persona y un gran entrenador".

"No es delantero. Yo me acostumbré a jugar de delantero. Él deberia no ser el típico delantero, hacerlo de una forma propia. Cuando eres impreviisble marcas la diferencia. Él tiene condiciones, no puede jugar delantero y estar esperando el balón. Tiene piernas para aparecer. Si yo lo hago, como no lo va a hacer Mbappé", dijo sobre Kylian.

"Debería haber ganado el Balón de Oro, pero no me sorprende. No hay credibilidad. Vini ganó Champions, jugó bien...Se lo merecía. Tiene que haber más credibilidad en los premios, algo por detrás más serio. Me dio pena porque lo merecía. Yo sentí lo mismo, pero después entendí. Hay ciertas luchas que no vas a ganar. Retirarte y creer que tus valores son más oimportantes", apuntó sobre Vini.

"Tiene un futuro espectacular. Va a ayudar al Real Madrid. Tiene mucho recorrido, se parece mucho a Zidane... es un crack. Tiene 21 años y todo el futuro por delante", dijo sobre Bellingham.