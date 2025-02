La futbolista asevera que se sintió sola en esos momentos y sin apoyo: "Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba. Ni Jorge Vilda, que llevábamos tantos años juntos. Me sentí muy desprotegida por parte de la Federación, porque era jugadora de fútbol de la selección y nadie me preguntó si podía hacer esto o no, nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie me dijo nada".

"Hubo otro momento en el que me encontré con Ivana Andrés, la capitana del equipo. Me pregunta si me han pedido hacer un vídeo con Rubiales, le digo que sí y me dice que a ella también le estaban pidiendo hacer un vídeo con él en representación del equipo para quitarle hierro al asunto. Le dije: 'No hagas nada, no tienes nada que ver y te van a querer meter a ti'".