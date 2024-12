Florentino Pérez, ganador del Premio Globe Soccer al mejor presidente de la historia tras los éxitos con el Real Madrid

La excelsa temporada que ha realizado el Real Madrid continúa recibiendo el reconocimiento de los grandes organismos del fútbol. Tras la gala del Balón de Oro y los premios The Best, el vigente campeón de La Liga y Champions ha acaparado el foco en Dubái donde Florentino Pérez ha sido galardonado como el mejor presidente de todos los tiempos.

Sobre el hotel Atlantis situado en The Palm, se ha celebrado una gala donde Jude Bellingham o Thibaut Courtois han sido algunos de los jugadores de la primera plantilla que han estado presentes como representación de una expedición del Real Madrid en la que no han podido asistir el presidente, Florentino Pérez, y el entrenador Carlo Ancelotti.

Este año Florentino Pérez se ha consagrado como el presidente con más títulos en la historia del Real Madrid superando los 33 que consiguió Santiago Bernabéu. Entre todas las disciplinas ya suma 65 trofeos, méritos suficientes que le han llevado a recibir el Premio Globe Soccer al mejor presidente de todos los tiempos.

🏆 Florentino Pérez, Premio Globe Soccer al mejor presidente de todos los tiempos.#RealMadrid | @Globe_Soccer pic.twitter.com/mO8bKdbWHo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 27, 2024

A través de un vídeo, el presidente del Real Madrid ha querido agradecer a los premios Globe Soccer y al Dubái Sports Council el reconocimiento recibido por su labor en la dirección de una institución que también se ha llevado el premio al mejor club internacional. "Es algo que siento como una muestra de cariño de todos los miembros de la organización de este prestigioso premio", reconoció Florentino Pérez.

"Desde que llegué a la presidencia del Real Madrid en el año 2000 siempre he dicho que es un gran honor estar al frente de la institución deportiva más querida y admirada del mundo. Y todo lo que he hecho es trabajar para que este club siga estando en el lugar que le corresponde por su historia y por lo que representa para millones de personas en todo el mundo", admitió el presidente.

El Real Madrid, protagonista en la gala

Florentino Pérez ha dedicado el premio a todas las personas que conforman el Real Madrid tras una temporada "histórica e inolvidable para todo el madridismo. Este año será recordado por la decimoquinta Copa de Europa, en el que nuestro equipo ha conseguido 5 títulos: la Champions, la Liga, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, que es nuestro noveno título de campeón del mundo".

"Por tanto, este premio es también para nuestros jugadores, para nuestro entrenador y para todos los que forman parte del Real Madrid y, por supuesto, para una afición que ya suma más de 600 millones de seguidores en las redes sociales, y que es la mejor del mundo", concluyó el presidente.

Además del reconocimiento a Florentino Pérez, el Real Madrid fue nombrado como el mejor club internacional 2024 en un premio que se encargó de recogerlo José Ángel Sánchez. "No hay secretos. Hay que trabajar duro porque te tienes que adaptar a los cambios y mantenerte leal a los valores del club", admitió el director general del club blanco.

Tras ganar el Premio Johan Cruyff y el The Best al mejor entrenador, Carlo Ancelotti también ha sido nombrado como el mejor entrenador de la temporada por los Globe Soccer Awards, el tercer trofeo individual que el italiano recibe este año. "Perdón por no poder estar ahí esta noche. Me gustaría dar las gracias a los jugadores, al club y poder luchar y ojalá podamos seguir con la misma racha este año", deseó el técnico transalpino.

La organización también hizo entrega de un premio que reconoce las carreras de los futbolistas y uno de los galardonados fue Thibaut Courtois. El portero del Real Madrid dio las gracias a Globe Soccer Awards, a su familia y reconoció que "a pesar de que el año pasado fue muy desafiante para mí por la lesión, todavía queda Courtois para dar".