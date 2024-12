Ancelotti responde a las críticas en su temporada más difícil en el Real Madrid: "No he perdido el control del vestuario"

Carlo Ancelotti compareció este martes ante los medios de comunicación en la previa de la final de la Intercontinental que el Real Madrid jugará este miércoles ante el Pachuca mexicano (18:00 horas, Lusail Stadium). El italiano continúa en tela de juicio tras la irregular temporada que está haciendo el Real Madrid, incapaz de asaltar el liderato de La Liga y sin tener en el Top8 de la fase liga de la Champions.

El partido del Real Madrid ante el conjunto mexicano será especial para un Ancelotti que puede convertirse en el técnico más laureado en la historia del club, superando los 14 títulos que ha ganado Miguel Muñoz. Consciente de lo que hay en juego en el plano personal, por encima de todo el italiano quiere ganar el segundo título de la temporada del Real Madrid tras la Supercopa de Europa.

Para ello recupera a un Kylian Mbappé que estuvo ausente en el empate del Real Madrid ante el Rayo Vallecano. Una de las asignaturas pendientes de Ancelotti es conseguir la mejor versión de una estrella francesa que apenas ha dejado destellos del tipo de jugador que es.

Su recorrido en el Real Madrid

"Estamos muy ilusionados de estar aquí porque evidentemente lo hicimos bien. Es un regalo, como también para Pachuca. Nos da mucha ilusión e intentaremos ganarlo teniendo en cuenta las dificultades. La emoción del momento es la de estar aquí".

La posibilidad de superar a Miguel Muñoz

"Es algo importante también para mí, conseguir tanto éxito con este club. Creo que he hecho un buen trabajo y quiero seguir haciéndolo. Obviamente es un honor que me comparen con entrenadores tan grandes".

El regreso de Mbappé

"La situación de Kylian es sencilla, entrenó ayer y tuvo buenas sensaciones. Hoy será importante donde tiene que evaluar sus sensaciones. Si está bien va a jugar, pero si hay un mínimo riesgo no lo hará. Las sensaciones de ayer fueron muy buenas y somos optimistas. Mbappé es un jugador fantástico y creo que todavía no ha llegado a su mejor nivel, aunque sí ha estado en un buen nivel en los últimos 2-3 partidos".

Distanciamiento con la plantilla

¿Me preguntas si he perdido el control? No lo he perdido, por supuesto que no. En el fútbol hay que atravesar momentos difíciles, a veces llegan en octubre-noviembre y a veces en abril-mayo. Lo importante es estar ahí. Si llega pronto, aún lo puedes rescatar. Seguro que seremos muy competitivos en la segunda parte de la temporada, seguimos vivos y no he perdido el control".

Las críticas recibidas

"Creo que la crítica es aceptable y parte de mi trabajo. He diferenciado muy bien lo que me molestó más en otras semanas. La crítica deportiva la tengo muy en cuenta, no siempre haces las cosas bien y te equivocas; la crítica te puede despertar. La crítica es una parte importante de mi trabajo. No hay ni un entrenador en la historia del fútbol limpio de la crítica. Es importante entenderlo".

Bellingham, incrédulo en un gol encajado ante el Rayo Vallecano. Reuters

Pachuca, su rival en la final

"Todos los partidos son trampa, si Pachuca ha llegado aquí es que algo tiene. Hay que respetarlo por lo que es y por la calidad que tiene. Una final es siempre una emoción especial y una preocupación antes del partido. Hay que preparar bien al equipo. El Pachuca tiene un sistema muy claro, es un equipo muy dinámico. Espero un partido entretenido. Entiendo la crítica porque el Real Madrid llega como campeón de Liga y de Champions y ficha al mejor jugador del mundo. Parecía que iba a ser un paseo. La crítica empieza desde ahí".

La irregularidad del equipo

"Creo que hemos hecho algunos cambios respecto a la temporada pasada, hemos perdido algo de equilibrio con las lesiones. Estamos lejos de nuestro mejor nivel, es normal. Cuando se hacen cambios en la defensa, toca cambiar la estrategia para que se adapten los jugadores. No estoy contento, pero estoy satisfecho. Hemos pasado algunos momentos difíciles, algo que ayuda a fortalecer al equipo".