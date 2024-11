Morata está hospitalizado tras sufrir un traumatismo craneoencefálico durante un entrenamiento con el Milan

Álvaro Morata se encuentra ingresado en el hospital después de sufrir un traumatismo craneoencefálico durante un entrenamiento con el Milan. Tras la victoria ante el Real Madrid en Champions, los de Paulo Fonseca ya se encuentran preparando el próximo partido ante el Cagliari y en el entrenamiento de este jueves el delantero sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Según fuentes locales, se descarta que Morata tenga una lesión grave, pero seguramente tenga que pasar la noche ingresado en el hospital. Su presencia para el partido del sábado es seria duda por precaución. Además, tampoco se descarta que no sea convocado por Luis de la Fuente para los partidos de la Nations League.

La Gazzetta dello Sport apunta que el delantero internacional con la Selección recibió un golpe fortuito del central Strahinja Pavlovic y fue trasladado inmediatamente al hospital de Legnano. "Morata se sometió a una resonancia magnética que dio resultado negativo, pero por precaución pasará la noche en el hospital", informa el diario italiano.

El rotativo Corriere della Sera amplía la información confirmando que el español no jugará el sábado ante el Cagliari. Álvaro Morata seguirá en observación y hasta el viernes si todo va bien no le darían el alta, pero por precaución no jugará en el Sant'Elia.

El exdelantero del Chelsea, Tammy Abraham, será su sustituto en el siguiente partido de los rossoneri en la Serie A. No será ante la Juventus en San Siro cuando Morata se vuelva a poner la elástica del Milan. La duda es si Luis de la Fuente le convocará para los compromisos internacionales que tiene la Selección ante Dinamarca y Suiza.