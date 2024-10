Luis de la Fuente se hace cada vez más fuerte: los aciertos y la estabilidad de un campeón a la espera de su renovación

Desde que Luis de la Fuente llegó a la selección española de fútbol, en lo deportivo todo son buenas noticias para el combinado nacional. Llegó en un momento complicado y de mucho revuelo tras la marcha de Luis Enrique por su fracaso en el Mundial de Qatar, pero con su perfil bajo, su buen talante y su trabajo ha sido capaz de darle la vuelta a la situación de una manera extraordinaria.

No lo dicen tan sólo las sensaciones, las declaraciones de los protagonistas o el ambiente de paz que se respira en torno a la Selección. También lo atesoran los números. El palmarés es evidente, y desde que Luis de la Fuente cogió las riendas del equipo de todos le ha guiado hacia el éxito en las dos competiciones oficiales que ha disputado.

Campeón de la Liga de Naciones para empezar, lo mejor llegó este mismo verano. España se proclamó contra todo pronóstico pero con todo merecimiento campeona de Europa, haciendo gala de un juego y un atrevimiento que fue la envidia de todo el continente.

Pese a estos notables logros del riojano al frente de España, su renovación sigue siendo todavía una verdadera incógnita. Él mismo ha desvelado que la sintonía es buena y que parece que todo está a punto de cristalizarse, pero el vacío de poder en la RFEF no ayuda.

Por si fuera poco, en las últimas horas han surgido algunas voces contrarias en el seno de la Federación, que se muestran perplejos por la actitud pública del seleccionador. Mientras tanto, De la Fuente sigue respondiendo en los banquillos con muchos más aciertos de errores que han vuelto a hacer de España un equipo ganador.

Luis de la Fuente y Rodri Hernández celebran tras ganar la Nations League 2023 Europa Press

Riesgo y acierto

Como cualquier entrenador, Luis de la Fuente se ha tenido que enfrentar a diversos problemas desde que tomó las riendas de la selección española. Sin embargo, su manera de ir solucionando todos los inconvenientes para alcanzar cotas que nadie esperaba le hacen reafirmarse en su puesto de seleccionador.

Cuando sustituyó a Luis Enrique, tuvo que lidiar con un equipo falto de grandes estrellas y sin líderes dentro del terreno de juego. En cuanto a nombres, España no era uno de los combinados que más miedo fuera capaz de meter en el mundo, pero a base de conjuntar un grupo más o menos definido -lejos de los vaivenes del anterior técnico- logró una cohesión que le llevó al éxito.

Después, cada decisión personal que ha ido tomando le ha salido bien. Pocas cosas en en un fútbol cada vez más medido son fruto de la casualidad, así que es de señalar el buen ojo que ha tenido el de Haro en momentos determinados pese a ir en ocasiones contra el sentir general de la afición.

Antes de la Eurocopa, y ya con el poso que da haber salido campeón de la Liga de Naciones anteriormente, De la Fuente fue cargando de responsabilidad en el equipo a dos jóvenes talentos como Nico Williams y Lamine Yamal. Había otras alternativas, pero seguramente no mejores a tenor de los resultados obtenidos.

Estos dos futbolistas fueron diferenciales en la Euro de Alemania y desequilibraron partidos por sí solos. Su manera de entender el fútbol aportaron un vértigo a la Selección del que adolecía en los últimos tiempos, así que todo se volvió mucho más espectacular.

Además, en puestos concretos Luis de la Fuente arriesgó y ganó. Fue el caso del lateral izquierdo. Grimaldo llegaba a la Eurocopa después de una temporada sobresaliente y parecía el dueño indisctible de ese puesto, pero el seleccionador se empeñó en apostar por Marc Cucurella pese a que fue una decisión que levantó muchas dudas.

Luis de la Fuente habla con Oyarzabal en un entrenamiento de la Selección EFE

De nuevo, el fútbol le dio la razón al entrenador porque el catalán se convirtió en uno de los jugadores más determinantes y reconocidos de la Eurocopa, con intervenciones cruciales para que España terminara como campeona del torneo.

Zubimendi es otro ejemplo del buen tino que tiene el seleccionador. Opacado por Rodri, seguramente el mejor mediocentro del mundo, Luis de la Fuente apuesta por el futbolista de la Real Sociedad en la ausencia del jugador del Manchester City. Fue así en la segunda parte de la final de la Euro, tras la lesión de Rodri, y es así ahora, cuando el del City se perderá lo que resta de temporada.

El donostiarra anotó el último gol de España, aquel que sirvió para darle la victoria a la Selección ante Dinamarca en un partido que costó mucho desatascar. Un tanto que valió un liderato en el grupo de la Nations League y, seguramente, meter más de un pie en los cuartos de final de la competición.

La esperada renovación

Pese a que el camino de Luis de la Fuente al frente de España es inmaculado y no hay todavía borrones a la vista, su futuro sigue estando en el aire. El riojano ha pasado de ser casi un desconocido para el gran público a convertirse en uno de los técnicos más anhelados en Europa, así que opciones para encontrar un nuevo acomodo seguro que no le faltarían.

Siempre con un perfil bajo, sus declaraciones se han recrudecido sin embargo en las últimas semanas. Si hace unos días se mostraba sereno con respecto a su posible renovación y alegaba que "hay un compromiso y estoy muy tranquilo", su discurso fue más ambicioso unos días después.

"Lo que no sería lógico es que el vigente campeón de Europa no tenga ofertas. Y lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato actualizado", comentó hace unos días públicamente el seleccionador.

Por supuesto, la situación de bloqueo que vive actualmente la Real Federación Española de Fútbol, sin presidente y sin convocar elecciones a la presidencia, no juega a favor precisamente de Luis de la Fuente. En la RFEF no pueden tomar decisiones tan importantes como esta en una situación así.

Pero estas últimas declaraciones han caído mal en algunos miembros de la Federación, que no daban crédito a la ambición del seleccionador en sus palabras. Luis de la Fuente sigue esperando a poder cristalizar ese acuerdo, y mientras tanto sigue sumando aciertos y hoy mismo puede dejar a España con su pase a los cuartos de final de la Nations League certificado.