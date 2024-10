Luis Enrique da una lección de vida al hablar de su hija fallecida: "Yo me considero muy afortunado"

El tercer y último capítulo de la miniserie 'No tenéis ni **** idea', que tiene a Luis Enrique como protagonista, se emitió este lunes en Movistar+. Este proyecto, en el que el actual entrenador del PSG ha mostrado al público su día a día, tuvo un emotivo cierre con el recuerdo del asturiano hacia su hija Xana.

Luis Enrique emocionó a todos los espectadores con su manera de afrontar la pérdida de su pequeña, que falleció en agosto de 2019, con nueve años, por un osteosarcoma (túmor óseo).

Una lección de vida que da el exseleccionador español, que ha dividido siempre al público como figura del fútbol, pero que ha cambiado el pensamiento de muchos en los últimos años por su forma tan natural de asumir uno de los 'palos' más difíciles que se puedan recibir.

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''.

Luis Enrique quiso tener unas palabras sobre Xana: "Y dirás tú... ¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. 'Pero si se te ha muerto tu hija a los 9 años'... Mi hija Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Y tenemos mil recuerdos de ella. Vídeos, cosas... increíbles".

"Mi madre no podía tener fotos de Xana, hasta que llegué un día casa y le dije... '¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá'. "No puedo, no puedo", me contestó. 'Mamá, tienes que poner a Xana. Xana está viva', contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritutal está. Cada día hablamos de ella y no reímos y recordamos", señala. "Yo pienso que Xana todavía nos ve. '¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?'", concluye.

Han pasado cinco años desde que se conociera el fallecimiento de Xana. La enfermedad de la pequeña se llevó en silencio, coincidiendo con la primera etapa de Luis Enrique como seleccionador. El técnico asturiano dejó momentáneamente el cargo para estar junto a su familia, y un día de agosto se hizo pública la triste noticia.

A través de un comunicado, Luis Enrique se pronunció así: "Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Damos las gracias por todas las muestras de cariño recibidas durante estos meses y agradecemos la discreción y la comprensión.

También agradecer al personal de los hospitales Sant Joan de Deu y Sant Pau por su dedicación y trato, a los médicos, enfermeras y a todos los voluntarios. Con una mención especial para el equipo de curas paliativas de Sant Joan de Deu.

Te echaremos mucho de menos pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa Xanita.

Familia Martínez Cullell".