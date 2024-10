Luana Alonso, la nadadora expulsada de los JJOO de París por "actitud inapropiada", se abre Onlyfans

De las piscinas a Onlyfans. La nadadora olímpica paraguaya, Luana Alonso, ha sorprendido a sus seguidores con el nuevo paso que ha dado en su carrera. Tras un verano rodeada por la polémica, después de ser expulsada de la Villa Olímpica en los Juegos de París, decididió retirarse del deporte. Ahora va más allá, adentrándose en el mundo de esta conocida (y controvertida) red social.

Todo empezó en París. Medios de Paraguay alertaron que Luana Alonso, una de sus deportistas, fue acusada de "distraer a otros competidores socializando y usando ropa provocativa", lo que habría creado en la Villa un "ambiente inapropiado". La nadadora aumentó la controversia por su actitud posterior.

Y es que tras quedar fuera de la competición, Luana Alonso aprovechó su estancia en París de manera recreacional. Sin ir más lejos, se dejó por Disneyland. Y volvió a la Villa, lo que habría generado incomodidas y malestar en la delegación paraguaya por sus comportamientos. El Comité de Paraguay tomó la decisión de invitarla a dejar el recinto de manera definitiva.

ABC Paraguay llegó a sacar a la luz la carta que recibió Luana de su Comité: "Su presencia, el día de la fecha, está creando un ambiente inadecuado en el seno del equipo de Paraguay. Le agradeceremos, proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de los Atletas".

La polémica estalló en su país, lo que hizo que Luana compartiera algunos mensajes en sus redes de usuarios apoyándola. "Ni en Corea del Norte te sancionan por salir después de terminar de competir", decía un mensaje. "No entiendo por qué le tiran tanto a Luana Alonso y opinando y tirándole mala onda, ella venía diciendo que esta era su última competencia, cada persona es un mundo diferente, hay que respetar las decisiones. Muy fácil esconderse tras el teclado a criticar a alguien que trabaja", apuntaba otro.

La propia Luana Alonso también se pronunció, dejando declaraciones a la agencia The Associated Press. "Tuve sentimientos encontrados porque no me fue como yo quería, para poder terminar mi carrera a gusto, pero estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos [...] No me estoy retirando por esa presión (de las redes sociales). Eso es totalmente aparte, yo siempre supe sobrellevar las redes sociales con mi carrera deportiva", declaró tras haber anunciado previamente su retirada con 20 años.

Ahora ha sorprendido a todos dando el salto a Onlyfans, donde sus seguidores pueden acceder a su perfil a cambio de una suscripción mensual de 35 dólares. En su biografía, la nadadora paraguaya atrae al público con el mensaje: "No te arrepentirás". Aún así, en redes ya están asegurando que el contenido de Luana Alonso no es sexual, a diferencia de lo que suele ser habitual en esta red social.