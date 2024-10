Alavés - Barcelona, fútbol La Liga en directo | Sorpresas en el once de Flick

¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión del primer examen para el líder. No porque todavía no haya enfrentado prominientes partidos, sino porque de no puntuar esta tarde, quedaría empatado a puntos con el Real Madrid a dos jornadas de El Clásico. Y delante tendrá a un Alavés al que un triunfo haría volar sus sueños europeos en La Liga. Casi nada lo que está en juego en Mendizorroza. Les contaremos todo lo que ocurra bajo la cobertura de EL ESPAÑOL.