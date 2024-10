Ancelotti, sobre las palabras de Simeone tras el derbi: "Hablar de otras cosas es desviar el tiro; violentos fuera del fútbol"

Semana atípica la que empieza el Real Madrid, condicionada una nueva prueba exigente del calendario que aparece a caballo entre la polémica generada tras el derbi madrileño ante el Atlético. El lanzamiento de objetos a Courtois obligó a la suspensión momentánea del partido y un aluvión de críticas demandantes a la directiva rojiblanca de mayor severidad con los ultras.

Pese a la llegada de la segunda jornada de la Champions, todavía colea lo vivido en el Metropolitano. "Los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No necesitamos a esos personajes, son innecesarios. Que se queden donde no sean peligrosos. Es mejor que los violentos nos dejen en paz", asegura Ancelotti.

Diego Pablo Simeone y Koke, capitán del Atlético, castigaron el comportamiento de la grada, aunque también centraron la mirada en la actitud de los jugadores dentro del terreno de juego. "Respeto la opinión de todos, pero es tema es bastante claro. Hubo actos violentos y los violentos no deben estar en un campo de fútbol y en la sociedad. Lo que ha pasado lo han visto todos. Los violentos no tienen que estar en la sociedad. Hablar de otra cosa es desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en e fútbol", zanjó.

Dificultad Lille

"Estamos aquí para sumar puntos. Ellos juegan bien con el balón. Como siempre en Champions, habrá que luchar y competir. Estamos aquí para esto. Se puede mejorar el nivel y estamos listos para mejorar y llegar a tope. El Lille es un gran club. Han salido de aquí muchos jugadores de gran nivel. Tengo mucho cariño al director, que trabajó conmigo en París".

Celebración Courtois derbi

Recuperación Mbappé

"Mbappé ha recuperado bien. No ha perdido su condición. Hará todo el entrenamiento y decidiremos junto a él. Lo último que queremos es arriesgar".

Modric hace de Kroos

"No encontramos quién pueda sustituir a Kroos. Luka fue el mejor contra el Atlético, pero no tenemos la idea de que alguien pueda reemplazar a Kroos".

Aplauso de los jugadores del Atlético a los ultras

"No pensé nada. No quiero opinar sobre el comportamiento de otras personas".

Arda Güler

"Ha jugado más que el año pasado en este tramo. Está progresando. No tengo que contarle nada".