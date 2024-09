Ancelotti alcanza los 300 de 'blanco': "En estos años, el Real Madrid no ha tenido una sola identidad"

Carlo Ancelotti, que cumplirá 300 partidos como técnico del Real Madrid, compareció en rueda de prensa en la previa del choque liguero contra el Alavés que se disputará en el Santiago Bernabéu. El italiano confirmó la baja de Dani Carvajal, que por otro lado llegará a tiempo para el derbi madrileño del domingo en el Metropolitano. No tendrá que parar el inglés Jude Bellingham, pese a volver a sentir molestias en el hombro izquierdo que habían remitido en los últimos meses. El centrocampista tuvo que volver a usar la protección con la que jugó gran parte del curso pasado y podrá estar ante el Alavés. Respecto a los jugadores que se mantienen en la enfermería madridista, Ancelotti marcó el plan de vuelta del francés Eduardo Camavinga, que el jueves regresará a la dinámica de grupo y podrá ser novedad en la convocatoria del derbi. El Madrid cierra el círculo ante el Espanyol: completa una Liga sin perder y apunta al récord del Barça Endrick, ¿titular? "Lo está haciendo bien juegue donde juegue. Delantero, extremo... muy bien. Aunque no es extremo, pero el juego por dentro lo puede hacer muy bien. Lo puede hacer bien de extremo". Bellingham está bien

"El hombro es el mismo del año pasado. Está recuperado, aunque debe tener la protección, para estar más seguro. Puede jugar y va a jugar. Carvajal necesita unos pocos días más".

17 de 18 goles en segundas partes

"Me llama la atención y lo hablé con los jugadores. Ante el Espanyol pusimos un punto más de intensidad. También entiendo que los equipos bajan en las segunda partes y ahí hay espacios. Es un dato llamativo".

Camavinga, casi listo

"El plan con Camavinga es que entrene con el equipo el jueves, ya que el miércoles descansamos, y que después esté disponible para jugar".

38 jornadas sin perder "jugando mal"

"No te lo puedo explicar (se ríe). Para mí no es así, lo de jugar mal. Lo más llamativo es que el Real Madrid, en estos años, no ha tenido una sola identidad. Bloque bajo, transiciones, posesión... de todo. El hecho de no tener una identidad clara hace pensar que no tenemos 'un juego'. Y es cierto. Tenemos muchos".

300 partidos con el Madrid

"He tenido la gran suerte de entrenar a grandes clubes, como el Milán, al que tengo un cariño especial. Pero el Real Madrid es el mejor club del mundo, de esto no hay duda. Estar 300 veces en este banquillo, no digo que sea un milagro, pero por ahí está".

Fecha de jubilación

"No tengo fecha, como no la tiene nada. Me gusta hacer este trabajo y mi cansancio no es comparable al de los jugadores. Puedo tener uno mental, que no, porque es cierto que hay presión y responsabilidad, pero me encanta; y los jugadores tienen muchas otras cosas, como el físico. Por ahora, no tengo fecha de caducidad. Sigo. Me encantaría seguir por muchos años".